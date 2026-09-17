Aprobada la bajada del IBI y el impuesto de circulación en Cáceres, que entrará en vigor en 2027

Pleno del Ayuntamiento de Cáceres del mes de septiembre - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres, que ha celebrado este jueves la primera sesión ordinaria tras el periodo estival, ha aprobado la modificación de las ordenanzas fiscales para llevar a cabo una nueva bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), una medida que entrará en vigor en 2027.

La propuesta del Gobierno de Rafael Mateos ha sido aprobada por mayoría con los 13 votos de PP y Vox, frente al voto en contra de PSOE y Unidas Podemos (12 votos). La medida supone que las arcas municipales dejen de ingresar unos dos millones de euros y un ahorro medio de unos 30 euros por familia al año.

En el caso del IBI, la modificación establece una reducción del tipo impositivo aplicable a los inmuebles de naturaleza urbana, que pasa del 0,72% al 0,70%. Además, todos los inmuebles urbanos con un valor catastral superior a 350.000 euros pasarán a tributar al 0,70%, incluidos los inmuebles no residenciales, que actualmente tienen fijado un tipo del 1%. La propuesta contempla también una reducción del tipo aplicable a los inmuebles de naturaleza rústica, que pasa del 0,87% al 0,85%.

La segunda medida afecta al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyas tarifas se reducen para la práctica totalidad de las categorías de vehículos. La nueva tarifa para los turismos de 20 caballos fiscales en adelante queda fijada en 140 euros, mientras que las motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos tendrán una cuota de 84 euros.

En términos porcentuales, los mayores descensos corresponden a los turismos de 20 o más caballos fiscales, con una reducción de 84 euros, un 37,5%, y a las motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos, que pagarán 37 euros menos, un 30,6%.

La rebaja se extiende a turismos, autobuses, camiones, tractores, remolques y motocicletas, mientras que se mantienen las tarifas vigentes para los ciclomotores y las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. La modificación contempla además la regulación de las bonificaciones para vehículos eléctricos e híbridos, que disfrutarán de una bonificación del 75% de la cuota durante dos años consecutivos, incluido el de su matriculación.

El concejal de Economía y Hacienda, Ángel Orgaz, ha defendido que estas medidas demuestran que es posible reducir la presión fiscal al mismo tiempo que se incrementa la capacidad presupuestaria municipal, se refuerzan los servicios públicos y se mantiene la deuda financiera municipal en cero.

"Lo fácil es, como se hizo la pasada legislatura, subir impuestos, recaudar más y tener más para el presupuesto. Lo difícil es gestionar bien un presupuesto, aprobar el presupuesto más alto de la historia de la ciudad y, a la vez, bajar los impuestos. Lo difícil es eliminar la deuda y, a la vez, bajar los impuestos. Eso es lo difícil y eso es lo que ha hecho este equipo de Gobierno", ha señalado.

Durante la sesión plenaria, el concejal de Economía y Hacienda ha anunciado además que el Ayuntamiento ya ha iniciado los trabajos para la elaboración de los nuevos presupuestos municipales, con el objetivo de que Cáceres pueda contar con unas nuevas cuentas que permitan mantener el nivel de inversión, continuar mejorando los servicios públicos y desarrollar las actuaciones previstas para los próximos ejercicios.

Orgaz ha señalado que el equipo de Gobierno "va a seguir trabajando en que Cáceres tenga presupuestos" y ha subrayado que, si en algún ejercicio no se llegara a contar con unas nuevas cuentas, "no será por voluntad de este equipo de gobierno, que trabajará hasta el último momento para ello".

El concejal ha avanzado finalmente que el Gobierno municipal ya trabaja también en nuevas medidas de reducción de la presión fiscal de cara al próximo ejercicio. "Hay margen para seguir bajando impuestos", ha afirmado Orgaz, quien ha señalado que se estudia la posibilidad de incorporar nuevas bonificaciones en el IBI vinculadas a la instalación de sistemas de aerotermia y geotermia.

CUENTA GENERAL

Antes de la aprobación de la rebaja de estos impuestos se ha aprobado la cuenta general de 2025 con la liquidación que ahora tendrá que enviarse al Tribunal de Cuentas para su fiscalización.

La concejala socialista María Ángeles Costa ha reprochado al Gobierno local su falta de gestión ya que el nivel de ejecución presupuestaria de las inversiones reales se sitúa en el 10%, lo que supone que "se han dejado en el tintero más de 25,6 millones de euros de inversiones".

Orgaz ha defendido la gestión económica de las arcas municipales que han registrado en 2025 la "mayor recaudación de la historia" con el ingreso de 24,9 millones y una deuda cero, cuando en 2023 la deuda se situaba en 13,18 millones de euros.

La cuenta general ha sido aprobada por 13 votos a favor (PP y Vox) y 12 abstenciones (PSOE y Unidas Podemos) y se remitirá al Tribunal de Cuentas para su fiscalización.

CEUTA, AMIANTO Y VIVIENDA

En el apartado de mociones de los grupos políticos, el pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves dos en defensa de Ceuta y de la soberanía territorial. La primera de ellas ha sido presentada por el PP y ha sido apoyada por los 13 votos de PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas Podemos, mientras que la moción de Vox presentada en esta misma línea ha recibido el voto en contra de PSOE y UP, pero también ha salido adelante con el apoyo de 'populares' y Vox.

La situación de Ceuta y la inmigración se ha colado de esta manera en el debate municipal donde todos han coincidido en destacar la dura situación que está atravesando el pueblo ceutí, al que han mostrado su apoyo, aunque con matices en los mensajes que no han conseguido la unanimidad de los grupos políticos.

Desde las filas socialistas, el concejal David Holguín ha apelado a la solidaridad con las personas migrantes, mientras que el concejal de Unidas Podemos Álvaro Jaén ha acusado a algunos medios de comunicación de estar haciendo un periodismo de sensacionalimo en torno a esta tragedia y alimentar la crispación y mensajes de odio hacia los inmigrantes.

La moción presentada por el PSOE en la que se pedía la puesta en marcha de un Plan Integral de Desamiantado en barrios vulnerables, edificios públicos y redes de canalización, ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox, que han argumentado que la financiación del retirado del amianto en los edificios supondría un gran desembolso de las arcas municipales imposible de asumir, por lo que el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha reclamado un plan estatal con una línea de ayudas dirigidas a este fin.

Y tampoco ha salido adelante la moción presentada por Unidas Podemos en la que se instaba al Gobierno central a eliminar la propuesta relativa a las bonificaciones fiscales en el IRPF a propietarios de vivienda en régimen de alquiler y a desistir de la reforma de la Ley del Suelo. La medida solo ha recibido los dos votos a favor de los concejales de la coalición morada, mientras que PP, PSOE y Vox han votado en contra.

En el apartado de intervenciones de colectivos ciudadanos ha tomado la palabra una representante de la asociación Cáceres Verde que ha vuelto a pedir que se replantee el proyecto de reforma de la avenida Virgen de la Montaña para no perder el bulevar central y un gran número de árboles. El alcalde ha defendido que no se perderá masa verde y que el proyecto se volverá a licitar en breve porque la actuación en esta arteria central de la ciudad es prioritaria para el gobierno local.