Aprobada la ley que permite la creación en Badajoz de Uninde, la primera universidad privada de Extremadura

La Asamblea ha aprobado, con los votos a favor del PP y Vox, la abstención del PSOE y en contra de Unidas por Extremadura, la ley que permite la creación en Badajoz de la Universidad Internacional para el Desarrollo Uninde, la primera universidad privada de la región y que impartirá, de manera inicial, diez grados, siete másteres y dos doctorados.

La ley, aprobada en el pleno de la cámara legislativa extremeña este jueves, día 9, entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha sido la encargada de presentar la norma, la primera de reconocimiento de una universidad privada que llega a la Asamblea de Extremadura, aunque, como ha precisado, no es el primer proyecto de este tipo que ha intentado instalarse en la región.

En su intervención, ha recorrido los hitos de Uninde, un proyecto que se registró en septiembre del 2022 y que está impulsado por un consorcio de entidades con experiencia internacional en el ámbito educativo, y ha señalado que su oferta formativa "complementa y acompaña" a la de la Universidad de Extremadura (UEx), "no sustituyéndola de ningún modo ni compitiendo tampoco con ella".

