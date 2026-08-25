Aprobado por 5,3 millones el proyecto para transformar el semienlace entre la A-66 y la N-630 en Almendralejo

Proyecto para transformar el semienlace entre la A-66 y la N-630 en Almendralejo - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MÉRIDA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de construcción para modificar el semienlace situado en el kilómetro 654 de la autovía Ruta de la Plata (A-66), a la altura del término municipal de Almendralejo, en la provincia de Badajoz, que cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros (IVA incluido).

El objeto del proyecto aprobado definitivamente es la transformación del semienlace entre la A-66 y la N-630 en un enlace completo. Se incluirán ramales de salida e incorporación por su lado norte, carriles de trenzado desde y hasta conexiones con el semienlace del kilómetro 652, una nueva glorieta y un nuevo ramal de salida en la margen izquierda, en el lado oeste. También se contempla la reposición de caminos y servicios afectados.

La transformación de la configuración actual de este semienlace de la A-66 en un enlace completo posibilitará la realización de todos los movimientos, reduciendo "sustancialmente" los recorridos a realizar y permitirá una mejor conexión con el Hospital Tierra de Barros, informa en nota de prensa el ministerio.

Este proyecto de trazado ha sido objeto de dos informaciones públicas debido a que, tras la aprobación de la primera de ellas, fue necesario incluir nuevas prescripciones relativas al mantenimiento de la accesibilidad Hospital Tierra de Barros, así como al cumplimiento de las distancias mínima horizontal y vertical a carreteras respecto a las líneas de alta tensión. El pasado mes de febrero se aprobó provisionalmente el proyecto de construcción que ahora recibe luz verde definitivamente.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido más de 140 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Badajoz. Este programa genera un "impulso significativo2 para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.