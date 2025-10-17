La Archidiócesis de Mérida-Badajoz cuenta con 39 misioneros repartidos en 18 países

BADAJOZ, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz colabora con las misiones y en la actualidad cuenta con 39 misioneros, tanto consagrados, como laicos, sacerdotes diocesanos y sacerdotes religiosos, que están anunciando el Evangelio y ayudando a los más desfavorecidos en 18 países de cuatro continentes entre África, Asia, América y Europa.

Por otro lado, y gracias a la generosidad de las personas de la diócesis en 2024 se recaudaron 218.240,08 euros para el Domund (Domingo Mundial de las Misiones) que se celebra el próximo domingo día 19 bajo el lema 'Misioneros de esperanza entre los pueblos', como se ha puesto de manifiesto en su presentación en el Arzobispado de Mérida-Badajoz.

El Domingo Mundial de las Misiones es el día internacional en el que toda la Iglesia reza especialmente por la causa misionera y, además, organiza una colecta para cooperar con ella. De este modo, lo recaudado en el Domund se dedica a sostener la presencia de la Iglesia en los 1.131 territorios de misión, y es la forma de ayudar a todas las diócesis misioneras a la vez. La ayuda del Domund es el apoyo anual que permite que la Iglesia pueda comunicar la 'Buena Noticia' en todo el mundo y llevar la esperanza a los que más lo necesitan.

La jornada del Domund en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha sido presentada por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, acompañado del delegado episcopal para la Cooperación Misionera, Federico Gragera, y Manoli Sánchez, natural de Monesterio y que ha contado su experiencia como misionera en Filipinas durante nueve años, aunque lleva en total más de 25 años como tal, y ha detallado que su labor es principalmente la Evangelización, anunciarlo y formar misioneros, ya sean consagrados o laicos.

(Más información en Europa Press)