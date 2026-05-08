Arranca una nueva edición del Salón del Jamón Ibérico de Jerez de los Caballeros con más presencia de industriales

Autoridades en la inauguración el Salón del Jamón de Jerez de los Caballeros 2026 - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LOS CABALLEROS

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 8 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta, Abel Bautista, ha destacado el valor del porcino ibérico como uno de los grandes activos de Extremadura en la inauguración, este pasado jueves, día 7, del XXXVI Salón del Jamón ibérico y la Dehesa, que se celebra hasta el próximo domingo en el recinto ferial de Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Bautista ha defendido la identidad de este sector, referente de "un modelo productivo que define a esta comunidad autónoma y es prestigio internacional".

En ese contexto, ha señalado que en 2025 se contó con un censo de 1,3 millones de cabezas, habiéndose certificado más de 220.000 cerdos de bellota en la última campaña, un 5,3 por ciento más que en la anterior, gracias a una montanera "excepcional", para indicar a continuación que Extremadura es la segunda comunidad autónoma en sacrificio de cerdos de bellota con cerca del 37 por ciento del total a nivel nacional, exponente de un ecosistema "único" con más de dos millones de hectáreas de dehesa, con unas 13.000 explotaciones dedicadas al ibérico y más de un centenar de industrias.

Sobre la base de estos datos, ha subrayado el compromiso de la Junta de Extremadura por este sector y ha hablado de retos, expresando la "preocupación" por la decisión adoptada por al Denominación de Origen Protegida Guijuelo de modificar su pliego de condiciones para permitir la comercialización de productos con un 50 por ciento de raza ibérica bajo su sello.

A este respecto ha afirmado que desde la Junta de Extremadura apoyarán que la Denominación de Origen Protegida Dehesa de Extremadura explore "todas las vías legales disponibles" para "salvaguardar" su modelo y el interés general del sector.

En la misma línea ha incidido en la defensa del sector primario al afirmar que los acuerdos comerciales, incluidos los que se están negociando con Mercosur, deben garantizar "condiciones de competencia justas".

Por último, ha subrayado el trabajo desarrollado por el ayuntamiento y su actual equipo de gobierno para dar un impulso "revitalizador" a este certamen en las últimas ediciones, reflejado en la presencia de más industriales.

En el acto también han intervenido el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo; el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; y el diputado del Área de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz, Manuel Gómez Parejo.

CONFIANZA

El alcalde ha agradecido la confianza de ganaderos, industriales, empresas auxiliares del sector y expositores que han llenado la totalidad de stands del recinto ferial, y ha agradecido el trabajo del concejal del Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa, Sebastián Sánchez, del personal del área de Comercio y Turismo, y de todos los trabajadores y servicios implicados en la organización y desarrollo de este evento, junto al respaldo de instituciones, entidades y empresas.

Gordillo ha incidido en el compromiso del ayuntamiento con un sector clave de la economía de Jerez y de la comarca Sierra Suroeste, resaltando la labor de difusión y promoción del mismo dentro y fuera de este certamen que, ha dicho, "tiene alma y está más vivio que nunca".

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Extremadura se ha referido al Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa, a Jerez de los Caballeros y a la comarca Sierra Suroeste desde una referencia vital, y conocedor de su identidad ha resaltado la oportunidad que representa este encuentro para reconocer la labor de un sector estratégico "que fija población en el medio rural e impulsa las exportaciones".

También "proyecta el nombre de Extremadura mas allá de las fronteras" y representa también el respeto por un entorno natural y un conocimiento transmitido de generación en generación, reivindicando una forma de vida, una cultura y una identidad profundamente ligadas a esta tierra.

En su intervención, Naharro ha felicitado también a ganaderos e industriales por su constancia y también al alcalde, a su equipo de gobierno y a la corporación municipal por la organización de este certamen, animando a todos a seguir participando de su potencial y de su impulso.

De su parte, Manuel Gómez se ha referido al producto estrella de este salón como "el gran embajador de nuestra tierra" y ha expresado igualmente el compromiso de la Diputación de Badajoz con un sector que se puede considerar "órgano vital" de la provincia y de Extremadura, valorando finalmente el "éxito colectivo y extraordinario" que representa esta trigésimo sexta edición del Salón del Jamón Ibérico y la dehesa, señala en nota de prensa el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.

HOMENAJE

Por otro lado, el acto inaugural ha vivido un momento especialmente emotivo con el homenaje que el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha realizado, a título póstumo, a Manuel Jorge Hernández Águedo, por su trayectoria y la de su familia de la empresa 'Oro Graso' en este evento en el que vienen participando desde sus comienzos, mereciendo su reconocimiento a través de los numerosos premios que han obtenido en el prestigioso Concurso 'Jamón de Oro'.

Muy emocionados, su esposa, toda su familia y en representación de ella su hermano Antonio Miguel, han agradecido este "gesto sincero", como así ha puesto de manifiesto el alcalde de Jerez de los Caballeros, tras la proyección de un vídeo.

El XXXVI Salón del Jamón Ibérico ofrecerá hasta el domingo un amplio programa de actividades para la promoción, degustación y disfrute del producto estrella de la dehesa junto a la riqueza patrimonial y natural de Jerez de los Caballeros, localidad situada en pleno corazón de la dehesa y reconocida como uno de los pueblos más bonitos de España.

CONCURSO

Por otra parte, la empresa 'Jamones y Embutidos Los Hernández', de Valle de Santa Ana, ha sido la ganadora del Concurso 'Jamón de Oro', punto de partida de la programación del XXXVI Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa que se celebra en Jerez de los Caballeros.

El alcalde, Raúl Gordillo, ha entregado el máximo galardón de esta cita, mientras que el premio 'Encina de oro', reconocimiento a la ganadería origen del jamón ganador ha sido para Jaime García Quintana; siendo el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, el encargado de hacer entrega del mismo.

El trofeo 'Jamón de plata', entregado por el vicepresidente de la Junta de Extremadura Abel Bautista ha sido para 'Señorío Porrino' de Salvaleón que también ha recibido el premio 'Encina de plata', por parte del presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo.

El trofeo 'Jamón de bronce' ha recaído en la empresa 'Arte y Corte' de Monesterio, siendo el premio 'Encina de bronce' para la ganadería Gonzalo de Armas. El diputado del Área de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz, Manuel Gómez y el concejal del Salón del Jamón ibérico y la Dehesa, Sebastián Sánchez, han hecho entrega de ambos trofeos.

concurso se ha desarrollado a lo largo de la mañana en el salón de actos del recinto ferial, bajo la dirección técnica del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), siendo 11 los jamones ibéricos de bellota presentados.