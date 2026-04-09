Arranca el proceso de escolarización en Extremadura para el curso 2026/27 con plazas "garantizadas" para todos

La consejera de Educación, María Mercedes Vaquera, y la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, en rueda de prensa sobre el proceso de escolarización para el curso 2026/2027 en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proceso de admisión de alumnos en primer y segundo ciclo de Infantil, en Primaria, en ESO y en Bachillerato en Extremadura para el curso 2026/2027 arranca con plazas "garantizadas" para todos los solicitantes.

De este modo lo ha dado a conocer la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta en funciones, María Mercedes Vaquera, quien ha destacado que la oferta de plazas educativas para este próximo curso atiende la demanda de manera "solvente", con plazas "más que suficientes para todo el alumnado".

"Todos los alumnos tienen garantizada su plaza en toda la región, sea cual sea el sitio en el que se van a matricular y quieren desarrollar sus estudios el próximo curso", ha espetado en rueda de prensa este jueves en Mérida la consejera, quien ha subrayado que para 2026/2027 se mantiene la misma oferta que el curso actual, y "en muchos sitios se ha incrementado".

Con ello, la Junta garantiza en materia educativa "la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, con una educación moderna" y asegurándola también en las zonas rurales.

"En definitiva, queremos un sistema educativo fortalecido, que genere talento desde las aulas, porque ya lo está generando, que cohesione nuestro territorio y que coloque los cimientos de un futuro próspero y de calidad en Extremadura", ha espetado.

(((Más información en Europa Press)))