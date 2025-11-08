El arrastre de cenizas en la zona del incendio de Jarilla "no ha matado peces", según el Servicio de Pesca de la Junta

Archivo - Cartel de Jarilla (Cáceres) con los alrededores quemados, a 19 de agosto de 2025. Imagen de archivo - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

CÁCERES, 8 Nov.

El Servicio de Pesca de la Junta de Extremadura ha confirmado este sábado que no ha reportado muertes de peces como consecuencia de las aguas turbias en la zona del incendio de Jarilla, que afectó a más de 16.000 hectáreas de los valles cacereños de Ambroz y Jerte.

"No se ha constatado ni informado sobre ninguna mortandad piscícola asociada al incendio", asegura la información del referido Servicio, adscrito a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, recogida en nota de prensa por la Junta de Extremadura este sábado.

Según explica el técnico Miguel Ángel Cotallo, con la llegada del primer episodio de precipitaciones intensas "se puede observar la normal turbidez de los primeros arrastres ordinarios, añadiendo los picones (carbón vegetal) que conllevan una imagen distinta, aunque no suponen alteración relevante en las aguas".

Cabe señalar, agrega la Junta, que el impacto de los arrastres de cenizas sobre la fauna fluvial ha sido analizado en el último Consejo de Pesca y Acuicultura de Extremadura, donde se recordaron las conclusiones de un estudio realizado tras los incendios forestales del verano de 2003, cuando, entre otros, se registró el Gran Incendio Forestal de Valencia de Alcántara, que rozó las diez mil hectáreas arrasadas.

Entonces, señala el Servicio de Pesca, se realizaron verificaciones en algunos ríos y embalses en aras de evaluar el impacto sobre aguas y peces, "verificándose un repunte inicial de la salinidad por disolución de las cenizas, dentro de niveles tolerables para los peces, así como un arrastre de picones o carbón vegetal que llega hasta las aguas embalsadas, quedando en flotación con aspecto de chapapote".

