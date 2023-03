Asaja Extremadura alerta sobre los primeros ataques de lobos en la provincia de Cáceres

Asegura que supondrá pérdidas económicas para los ganaderos y trasladará la situación a la Fiscalía de Medio Ambiente



CÁCERES, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha alertado este martes sobre los ataques de lobos en la provincia de Cáceres, concretamente en la Sierra de Gata y en la localidad de Zarza la Mayor, que están comenzando a tener las primeras consecuencias económicas para el sector agrario.

"Todo era cuestión de tiempo", ha dicho el presidente que ha recordado que el pasado año ya hubo incursiones de lobos en Extremadura, concretamente en la zona de la Garganta, en las cercanías de Baños de Montemayor cuando "hace unos años, el lobo era especie cinegética al norte del Duero, de tal forma que se podían matar en determinadas condiciones y en un número limitado".

Sin embargo, García Blanco ha recordado que el Gobierno tomó en septiembre del 2021 la decisión de considerar al lobo especie a incluir en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), de tal manera que se prohíbe matarlos en toda España debido a ser considerados animales que, según la nueva normativa legal, prestan un servicio ambiental fundamental en el ecosistema.

Según García Blanco "esto está suponiendo el ataque de manadas de lobos o de lobos errantes a las ganaderías y fundamentalmente a las especies más débiles, como pueden ser ovejas, corderos, terneros y novillas en el sector vacuno".

Esta circunstancia tiene ya su antecedente en estos últimos meses en otras comunidades autónomas donde el censo de lobos es mayor, y donde las administraciones públicas de esos territorios afectados han sacado líneas de ayuda para los ganaderos afectados, de tal modo que se indemniza en parte los daños ocasionados como en Madrid con hasta 10.000 euros, Castilla-León y Galicia con cantidades por animal muerto, etc.

García Blanco ha asegurado que "el lobo ibérico ha llegado a Extremadura" y para demostrarlo ha presentado dos vídeos en los que se pueden apreciar estos ataques. El primero de ellos a campo abierto en el término municipal de Zarza la Mayor y el segundo, en la parte oriental de Sierra de Gata. "También tenemos constancia de que se ha producido un tercero, con consecuencias aún peores, en un ataque a ovejas en Zarza la Mayor", ha apuntado.

INACCIÓN DE LA JUNTA

Ante estos hechos, Ángel García Blanco ha denunciado la "inacción" de la Junta de Extremadura. Por un lado, ha denunciado que la Consejería de Agricultura "no quiere saber nada sobre el asunto, aunque los guardas forestales están rastreando las pistas sobre las pisadas". Por otro, la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad "que es la responsable de esta especie al ser especie no cinegética, se niega a reconocer esta nueva realidad y no quiere sacar línea de ayuda a los ganaderos afectados", ha señalado el responsable de Asaja Extremadura.

"De continuar por esta vía, los ganaderos no se van a quedar quietos. Y vamos avisando porque la Consejería de Transición Ecológica tiene la obligación de sacar líneas de ayuda para indemnizar a los ganaderos. De no hacerlo desgraciadamente los ganaderos van a tomar decisiones fuera de la legalidad porque no están dispuestos a que sus animales mueran y sufran las perdidas por la inacción de los políticos", ha advertido.

Así las cosas, Asaja Extremadura va a poner esta situación en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente "para que en el caso de seguir produciéndose nuevos ataques y se produzcan daños determine la responsabilidad de la administración correspondiente", ha concluido García Blanco.