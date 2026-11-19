El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García García, interviene en el pleno de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura ha convalidado, con los votos del PP, PSOE y Vox y la abstención de Unidas por Extremadura, el decreto-ley que regula la concesión de ayudas extraordinarias a explotaciones de cereza afectadas por adversidades climáticas y las ayudas de emergencia a explotaciones de cereal y apícolas por el incremento de costes provocado por la crisis de Oriente Próximo.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García García, ha informado durante su intervención en el pleno de que estas ayudas cuentan con más de 12.000 beneficiarios, según las relaciones provisionales, y además de insistir en que la intención de la consejería es abonarlas antes de final de año.

Asimismo, ha puesto en valor que con esta norma convalidada se moviliza 19,59 millones de euros para atender a tres sectores del campo extremeño que han sufrido "dificultades extraordinarias" esta campaña.

Así, 2 millones se destinarán a las explotaciones de cerezas afectadas por la lluvia de mayo y los 17,19 millones restantes al cereal y a la apicultura para paliar el incremento de los costes provocados por la crisis de Oriente Próximo pero también y "muy especialmente por la política energética, medioambiental e impositiva" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Son dos situaciones distintas que tienen una consecuencia común. Hay explotaciones que deben afrontar los gastos de la siguiente campaña con menos ingresos de los previstos o con unos costes muy superiores a los que podían asumir al comienzo del anterior", ha aseverado.

De este modo, el consejero ha detallado que el pasado 13 de noviembre se publicó la relación provisional de la ayuda extraordinaria a la cereza y en ella figuran más de 800 titulares de explotaciones que suman más de 2.000 hectáreas.

Por su parte, este pasado lunes, 16 de noviembre, se han publicado los listados provisionales de las ayudas al cereal y a la apicultura, con más de 10.200 titulares beneficiados, con una superficie de unas 280.000 hectáreas y un importe estimado de 9,6 millones de euros en el caso del cereal y, en apicultura, cerca de 1.000 titulares, que suman más de 600.000 colmenas, con un importe estimado de unos 8 millones.

GESTIÓN DE OFICIO

Al respecto, García García ha recalcado que la forma de tramitar estas ayudas "importa e importa mucho", ya que las tres líneas se gestionan de oficio y la consejería utiliza la información de la que ya dispone, cruza los datos y publica relaciones provisionales con los importes y las incidencias detectadas.

Así, las personas interesadas pueden comprobar sus datos, presentar alegaciones y acreditar su derecho si cumple los requisitos y no aparecen en la relación.

Con ello, ha explicado que se acorta la tramitación y se evita pedir al agricultor o al apicultor que vuelva a aportar información que ya posee la Consejería de Agricultura.

MODIFICACIÓN DE LA LEY AGRARIA

Por su parte, el decreto convalidado incluye la modificación de la Ley Agraria de Extremadura con la intención de ajustar el calendario de las elecciones en el campo y que, con el anterior, la votación habría tenido lugar en junio del 2027 y apenas unas semanas después de las elecciones municipales.

En este sentido, el consejero ha recalcado que los ayuntamientos tienen un papel directo en las elecciones agrarias y concentrar ambos procesos en tan pocas semanas habría supuesto una "dificultad añadida", especialmente para los municipios con menos medios.

Además, el proceso electoral al campo se realizaría con gobiernos municipales en funciones o recién constituidos, con las "dificultades que esas situaciones conllevan", ha señalado.

De este modo, García ha informado de que la previsión es empezar a preparar el censo a mediados de 2027 y celebrar la votación en el primer trimestre de 2028, por lo que se estaría hablando de un "retraso de siete meses".

"Hasta que se celebren estas elecciones se prorrogan los mandatos de las actuales representantes del Consejo de Asesor Agrario", ha subrayado.

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