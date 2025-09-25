La Asamblea de Extremadura creará una comisión de investigación sobre incendios con el apoyo de PSOE, Vox y Unidas

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, con el único voto en contra del PP, la creación de una comisión no permanente de investigación sobre los incendios sufridos en la región durante el pasado verano.

La propuesta, planteada por el PSOE, ha salido adelante con los votos a favor de los propios socialistas, junto a los de Vox y a los de Unidas por Extremadura, mientras que el PP ha votado en contra.

Cabe apuntar que el pleno ha sido suspendido durante unos minutos por la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, en el último turno de intervención del PSOE durante el debate de la solicitud de creación de la comisión, debido a que sus reiteradas peticiones de que los diputados mantuviesen silencio no surtieran efecto.

Así, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha defendido la necesidad de crear una comisión de investigación como "un acto de justicia con quienes han sufrido, con quienes han perdido su modo de vida y con quienes creen en la política para protegerlos".

Mientras, el portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha considerado que el PSOE pretende articular una comisión de investigación sobre los incendios como una "cortina de humo" porque "necesita tapar los escándalos judiciales" de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo.

De su lado, el portavoz de Vox en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo, ha trasladado el apoyo de su grupo a la creación de la comisión de investigación que plantea el PSOE para que permanezca "vivo el interés por analizar las causas, las responsabilidades y las soluciones que hay que poner para que Extremadura no arda".

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha justificado el voto a favor de su grupo a la creación de la comisión "no por embarrar el debate", sino porque "es necesaria para dar luz a una situación dramática vivida este verano", y frente a la que --ha indicado-- se ha evidenciado "descoordinación y negligencia" por parte de la Junta.

