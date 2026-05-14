La Asamblea de Extremadura designa a Ángel Pelayo Gordillo como senador autonómico con el apoyo de PP y Vox

Archivo - El diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo, en una foto de archivo - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura ha designado este jueves al diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo como senador autonómico por la comunidad, con el apoyo de los votos a favor de PP y Vox, la abstención del PSOE y los votos en contra de Unidas por Extremadura.

La designación de Ángel Pelayo Gordillo como senador autonómico ha tenido lugar este jueves al inicio del primer pleno que la Asamblea de Extremadura ha celebrado tras la constitución del nuevo Gobierno regional.

Cabe recordar que la cesión del senador autonómico a Vox, que por los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre le correspondía al PP, se enmarca en el acuerdo alcanzado entre ambos partidos para formar gobierno en Extremadura.

Así, el pasado 12 de febrero fue designado como senador autonómico el diputado del PP Laureano León, quien tras el acuerdo de gobierno alcanzado posteriormente entre PP y Vox, presentó su renuncia, para que un diputado de Vox asumiera este cargo, que ha recaído en Ángel Pelayo Gordillo, que ya fue senador autonómico durante la pasada legislatura.

Tras la votación, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha anunciado la designación como senador autonómico de Ángel Pelayo Gordillo, al que ha dado la enhorabuena.