La Asamblea de Extremadura reprueba a la consejera de Educación por la falta de transporte escolar al inicio del curso

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura Soraya Vera interviene en el pleno - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura ha aprobado la reprobación de la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, por la falta de transporte escolar para más de 5.000 alumnos extremeños en los .

Esta reprobación, recogida en una propuesta de impulso defendida en el pleno de la Asamblea por la diputada del PSOE Soraya Vega, ha contado con los votos a favor del grupo proponente y de Unidas por Extremadura, mientras que Vox se ha abstenido y el PP la ha rechazado.

En su intervención, Vega ha criticado que al Ejecutivo extremeño le ha faltado echar la culpa a los miles de niños que no han contado con transporte escolar por vivir donde viven, fundamentalmente en zonas rurales, cuando, en su opinión, las "máximas responsables" han sido la consejera, que no ha estado presente en el pleno, y la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Por ello, ha considerado que es necesario exigir responsabilidades a través de esta iniciativa respecto a uno de los hechos "más graves que han ocurrido" en los últimos tiempos en la región.

Vega ha hecho un repaso pormenorizado de los hitos que ha registrado el conflicto con empresas de transporte y que provocó que miles de menores se quedaron "tirados" por la "insoportable incompetencia" y "falta de gestión" de Vaquera y Guardiola.

Además también ha afeado la socialista las "pseudosoluciones" aportadas por la Junta para solucionar la situación, como las ayudas de 0,26 euros por kilómetro para que las familias trasladasen a sus hijos o clases online.

De este modo, ha insistido en que Vaquera es la "única responsable" de deteriorar un servicio público tan fundamental como es la educación y "por eso se tiene que ir, hoy mejor que mañana" o de lo contrario, ha dicho, debe ser cesada por Guardiola.

También ha tenido palabras de crítica para Guardiola, de la que ha dicho que "ha vuelto a bajar los brazos" ante otra crisis, como hizo con los incendios, "poniéndose detrás de Bautista". "Yo me pregunto quién será el siguiente", ha dicho.

Asimismo, la diputada socialista ha afeado que Guardiola haya vuelto a demostrar que Extremadura le queda "tremendamente grande" al trazar una "dolorosísima línea" ente niños de primera y de segunda clase, proporcionando un ataque "clarísimo" al mundo rural.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno del PP, la diputada Sandra Valencia ha mostrado el apoyo de su grupo a la gestión de María Mercedes Vaquera, que está trabajando "con rigor, con sensibilidad y con una hoja de ruta clara" de cara a que cada menor en Extremadura, "viva donde viva, tenga garantizada la mejor educación posible".

Del mismo modo, la 'popular' ha recalcado que la falta de transporte escolar ya está "resuelto" y "solucionado" y ha asegurado que la Junta seguirá dialogando con todas las empresas de transporte para que esta situación "tan desagradable" no vuelva a ocurrir.

"Pero es que, además, es una consejera, igual que la Junta de Extremadura, que tiene diálogo, que habla con la comunidad educativa, que reflexiona con ellos, que se llegan a acuerdos y a puntos en común", ha señalado, momento en el que ha expuesto las mejoras alcanzadas en el ámbito educativo.

Por su parte, el diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Juan José García ha señalado que la reprobación es un "acto simbólico" y que no sirve "para nada".

"Si el Gobierno y sus miembros respetasen a esta cámara y la soberanía popular que aquí está representada, la reprobación llevaría consigo la dimisión inmediata y por voluntad propia del miembro del gobierno reprobado o en su defecto el cese fulminante de este consejero o consejera por parte de la presidenta del gobierno. Eso sería lo que debería de pasar", ha remarcado.

No obstante, ha considerado que Vaquera no será recordada por el hecho de si fue reprobada o no y sí por ser la responsable pública que dejó "tirados a miles de niños y niñas en los pueblos de Extremadura, en pleno siglo XXI. Y esa mácula no se la va a quitar nadie".

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha señalado que la propuesta del PSOE se centra en la crítica a la gestión del transporte escolar y en que se asuman responsabilidades y ha echado en falta que, además de la crítica, hubiera aportado alguna propuesta.

También la lamentado que de las intervenciones anteriores de María Mercedes Vaquera durante la sesión plenaria haya quedado claro que han sido responsables de la situación todos menos la administración, haciendo gala, ha dicho, de una actitud "irresponsable" e "infantil".

Sobre la soluciones aportadas ante la falta de transporte escolar, Macías ha dicho que respondían a la "histeria" del momento y que no eran viables, llevando a cabo una gestión "más que deficiente".