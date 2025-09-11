La Asamblea retoma este jueves sus plenos tras el verano con la comparecencia de Abel Bautista sobre los incendios

Archivo - Imagen de archivo del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en un pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura celebra este jueves, 11 de septiembre, su primer pleno tras el verano, con una comparecencia del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, a petición propia para informar sobre la gestión de los incendios de este verano en la región.

La comparecencia sobre incendios es el punto más destacado de este primer pleno tras el verano, que se iniciará a las 09,30 horas con una declaración institucional rubricada por los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) en apoyo a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031.

Posteriormente, el continuará con la designación de tres Vocales del Consejo Social de la Universidad de Extremadura.

Acto seguido, se sustanciarán las preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, que comenzarán por las formuladas por Vox, que versarán sobre el coste económico mensual por cada menor no acompañado en Extremadura y sobre la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros en 2026.

A su vez, Unidas por Extremadura preguntará sobre el transporte escolar, mientras que el PSOE se centrará en el apoyo del Ejecutivo regional al Pacto de Estado contra el cambio climático propuesto por el Gobierno; las ayudas al sector del turismo afectado por los incendios, y por la "crisis de gobierno" en la Junta de Extremadura.

A continuación se sustanciarán dos interpelaciones, una en materia de gestión forestal y otra sobre la política general en Atención Primaria de salud, ambas formuladas por el Grupo Socialista.

Posteriormente tendrá lugar una comparecencia a petición propia del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, a los efectos de informar sobre el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible hasta 2030, a la que seguirá la citada del consejero de Presidencia sobre los incendios forestales.

También se debatirá una moción subsiguiente a la interpelación instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas respecto a la industria militar, formulada por Unidas por Extremadura.

Finalmente, se someterá al pleno una propuesta de impulso ante el pleno planteada por Vox en la que insta a la Junta de Extremadura a no aprobar el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Observatorio de Opinión Pública de Extremadura.