Ascienden a ocho los heridos en el accidente en Villamesías en el que ha fallecido una niña de 10 años

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de Cáceres en una imagen de archivo - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

CÁCERES, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los heridos en el accidente de tráfico a la altura de Villamesías (Cáceres) en el que ha fallecido una niña de 10 años ascienden finalmente a ocho personas.

Cuatro de ellos han sido trasladados al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena y otros cuatro al Hospital Universitario de Cáceres, según los datos aportados a Europa Press por el Servicio Extremeño de Salud.

En concreto, al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena han sido trasladados una menor, que permanece ingresada con policontusiones en la Unidad de Pediatría y su pronóstico es estable, y otra menor, una mujer y un varón, que están estables en observación en el Servicio de Urgencias.

Los cuatro restantes se encuentran en el Hospital Universitario de Cáceres y son una mujer ingresada en la UCI, cuyo estado es "estable dentro de la gravedad", así como un varón y una menor que están estables en observación en el Servicio de Urgencias y otra menor que ya ha sido dada de alta.