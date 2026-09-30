Los asistentes a la Feria Ganadera de Zafra podrán desplazarse en los 37 trenes que Renfe ofrece el fin de semana

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe establece un dispositivo especial de refuerzo con motivo de la celebración de la Feria Internacional Ganadera y Tradicional de San Miguel de Zafra (Badajoz).

Así, a los 16 servicios habituales se suman 21 trenes especiales que circularán en doble composición, es decir, con el doble de coches y plazas. La oferta global para viajar a Zafra los días 2, 3 y 4 de octubre es de 11.200 plazas.

Este servicio público se consolida como alternativa frente al coche para desplazarse al evento, lo que permite reducir el tráfico de vehículos particulares, prevenir posibles percances en la carretera y aliviar aglomeraciones en los accesos y aparcamientos del recinto, señala Renfe en nota de prensa.

Además, Renfe promociona estos días la Feria Internacional Ganadera mediante la tematización de los cabezales de los asientos de los trenes de Media Distancia en la región.

Los servicios especiales circularán desde diferentes municipios extremeños y todos tendrán parada en el apeadero de Zafra Feria, ubicado frente a la entrada principal del recinto donde se desarrolla el certamen ganadero.

Estos trenes de refuerzo se comercializan con tarifas especiales que se aplican en trayectos de ida y vuelta los días 3 y 4 de octubre.

Asimismo, dichos trenes especiales tienen enlace en Mérida con varios servicios de la oferta regular para desplazarse a Zafra Feria desde otras ciudades.

Los viajeros pueden consultar los horarios y adquirir su billete en los canales habituales de venta.

Durante el desarrollo de la Feria Internacional Ganadera se reforzará la información con personal de atención al cliente en las estaciones de Mérida y Zafra Feria. Renfe ha movilizado a cerca de 100 trabajadores para gestionar este dispositivo especial, entre maquinistas, interventores, mecánicos, personal de seguridad, etcétera.