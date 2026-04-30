Asociación Migrante critica las "trabas" del Ayuntamiento de Badajoz en la expedición de certificados de vulnerabilidad

La Asociación Migrante Obrera de Extremadura ofrece una rueda de prensa sobre el desarrollo de la campaña de regularización de migrantes en la región y en Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Migrante-Obrera de Extremadura (Amoex) ha señalado a tenor del proceso de regularización migratoria extraordinaria que si bien está siendo "ágil" y "con todas las garantías" por parte del Ministerio de Inclusión, Servicios Sociales y Migraciones, sí que están encontrando "trabas" por parte del Ayuntamiento de Badajoz en la expedición de los certificados de vulnerabilidad.

Para Amoex, se trata de una "traba" y de una "falta de voluntad" por parte del consistorio de la capital pacense para solucionar este problema de documentación de la comunidad migrante que no está en estos momentos regularizada en Badajoz, donde estiman que son entre 1.000 y 1.500 las personas que se pueden beneficiar de este proceso de regularización, a la par que señalan que son "muchas" las que están a la espera de este certificado y que son las asociaciones las que lo están expidiendo.

En su caso, no tienen la autorización y lo hacen a través de la Fundación Ruy López de Almendralejo, una de las homologadas en Extremadura según el listado oficial del Ministerio, al tiempo que han subrayado el nivel de trabajo que reciben todos los días, seleccionando y verificando la documentación del migrante y que esté completa para poderla enviarlo a la fundación, que tiene que hacer a su vez su labor de comprobación para poder emitir el certificado en cuestión, que Amoex facilita en tres o cuatro días laborables.

Para ello, actualmente cuenta con dos o tres personas trabajando más el personal de dicha fundación "cuando el ayuntamiento tiene toda la maquinaria, tiene todo el personal para trabajar y expedir estos certificados cuanto antes", por lo que lo ven "una traba" que tiene la comunidad migrante para poderse regular, ante la que piden al Ayuntamiento de Badajoz que considere la posibilidad de empezar a trabajar en estos certificados "lo antes posible", en aras de reducir también "un poco" la carga de trabajo que tienen las asociaciones respecto a este certificado.

Así lo ha señalado el presidente de Amoex, Alejandro Peña, en una rueda de prensa junto a la colaboradora de la asociación María Gallardo, en la que ha abogado por que Servicios Sociales "se ponga a la tarea de lo que debe hacer, ser Servicios Sociales para la comunidad" en la que los migrantes también forman parte de la misma, por lo que ha hecho un llamamiento para que les atiendan y expidan este documento.

En su intervención, Peña ha explicado que trabajan por la comunidad migrante y sus derechos, con el fin de buscar la regularización y que tengan sus derechos y "quitarles cada vez más" de "ese mercado laboral sumergido, donde están expuestos y están susceptibles a la explotación laboral".

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