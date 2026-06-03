La Asociación de la Prensa de Mérida cumple 25 años con una gala este jueves con música y baile

MÉRIDA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Mérida celebra su 25 aniversario con un acto conmemotativo en el Centro Cultural Alcazaba este jueves, 4 de junio, que cuenta con el patrocinio del ayuntamiento emeritense.

Un acto abierto al público, que comienza a las 20,30 horas, donde se darán cita autoridades, premiados y los 100 socios de la entidad que cumple un cuarto de siglo de vida activa en la capital extremeña.

Al acto, al que asistirá el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, la consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, la vicepresidenta de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez, y autoridades de otras instituciones de la ciudad y de la región, será un evento donde se reconocerá a personas e instituciones que han destacado por el ejercicio de su labor en el ámbito de la comunicación o bien, han simbolizado un evento cultural de tal dimensión que trasciende.

Por ello, la Asociación de la Prensa de Mérida ha decidido premiar, en este aniversario al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, cuyo director, Jesús Cimarro, recibirá el galardón; al departamento de comunicación de la Guardia Civil en Extremadura cuyos responsables de prensa, Conchi Nieto e Israel Bolaños, recibirán dicho reconocimiento.

Por su parte, Máximo Durán recibirá el Premio de Honor, tras ocupar durante 22 años la presidencia de la Asociación de la Prensa de Mérida.

La presidenta de la entidad, Belén Moreno, destaca la importancia de poder celebrar el 25 aniversario de la mano del ayuntamiento de la ciudad en la que trabajan la mayoría de socios.

Asimismo, ha señalado que el evento servirá para "agradecer y aplaudir a personas e instituciones que son referentes en la gestión de la comunicación y facilitan los flujos informativos posicionando la labor del periodista y comunicador en cuotas fundamentales para el ejercicio" de la profesión.

Además, la gala contará con dos actuaciones musicales creadas para esta celebración. Por un lado, las cantantes emeritenses Nerea y Aurora Samino interpretarán una versión libre del tema 'Los Olvidados' de Pedro Pastor. También intervendrán en el evento los bailarines y coreógrafos Adrián Herrera y Alba Gog, que han compuesto una pieza sobre el trabajo diario de los profesionales del periodismo.