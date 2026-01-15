La Audiencia Provincial de Badajoz ratifica la condena a un año de prisión a un hombre por la muerte de 4 ibis eremitas

Dos ejemplares de ibis eremitas en libertad - MARTIN PELANEK. SHUTTERSTOCK

BADAJOZ, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia confirmando íntegramente la condena impuesta el pasado mes de septiembre por el Juzgado de lo Penal número 2 de la provincia por un delito contra la fauna para el autor de la muerte de cuatro ejemplares de ibis eremita (Geronticus eremita), especie catalogada 'En Peligro de Extinción'.

El fallo ratifica la pena de un año de prisión, la inhabilitación especial para cazar y pescar durante 35 meses y el pago de una indemnización de 20.000 euros a la Junta de Andalucía.

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando cuatro ibis eremitas, nacidos en el marco del Proyecto de Reintroducción del Ibis Eremita de la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez, realizaron un vuelo de dispersión desde el único núcleo reproductor de la especie en España (Vejer de la Frontera, Cádiz) hasta el municipio pacense de Montemolín donde fueron abatidos mediante disparos con carabina de aire comprimido.

Esta especie, considerada una de las más amenazadas del mundo, cuenta con apenas unos 700 individuos en estado silvestre en todo el planeta, apunta en nota de prensa SEO/Birdlife.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, que desestima el recurso de apelación interpuesto por el condenado, subraya la "gravedad" de la conducta al afirmar que "no se trata de una simple infracción administrativa, sino de la eliminación física de cuatro individuos de una especie con una población mundial extremadamente reducida".

El tribunal considera acreditada la autoría mediante una pluralidad de pruebas periciales, documentales y testificales, y recuerda que el artículo 334 del Código Penal protege la biodiversidad frente a ataques dolosos contra especies amenazadas.

ACUSACIÓN POPULAR

Así, SEO/BirdLife, personada como acusación popular en el procedimiento, valora "positivamente" esta resolución, que refuerza a su juicio la aplicación del derecho penal para la protección de la fauna silvestre.

"Cada ejemplar cuenta. La pérdida de cuatro individuos supone una merma significativa para garantizar la viabilidad futura de la población en España", señala la organización.

Este caso pone de relieve, según SEO/Birdlife, la necesidad de reforzar la vigilancia y la sensibilización social para evitar delitos contra la biodiversidad, especialmente en especies "tan vulnerables" como el ibis eremita. Por ello, apunta que continuará trabajando para que la protección legal se traduzca en una conservación "efectiva" sobre el terreno.