Aumentan un 57% los turistas extranjeros en Mérida durante la Navidad

MÉRIDA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de turismo municipales de Mérida han atendido del 22 de diciembre al 6 de enero a un total de 14.364 visitantes, de los cuales 11.817 son de origen nacional (82,3%) y 2.547 procedían de otros países (17,7%), lo que supone en este caso un incremento del 57 por ciento.

Respecto a su procedencia, las comunidades autónomas que más visitantes a Mérida aportaron en este periodo fueron Andalucía con un 29,36%, Madrid con un 25,65% y Castilla León con un 7,43%, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Mérida.

Por su parte, la procedencia de los visitantes internacionales fueron por este orden, Portugal con un 38,28%, EE.UU. con un 9,93% y México con un 6,20%.

El consistorio emeritense destaca en este sentido el caso de los dos últimos, que han ascendido a ocupar las tres primeras posiciones entre los países con mayor número de visitantes internacionales.

En línea con lo anterior, recuerda que el pasado Puente de la Constitución ha sido el que mayor afluencia de visitas internacionales ha tenido la ciudad de Mérida, con un aumento de 160,4 por ciento, lo que pone de manifiesto que diciembre se ha convertido en un mes "clave" para el turismo en la capital extremeña.

El ayuntamiento considera que las campañas de promoción impulsadas a través de distintos medios y canales, así como en Ferias de Turismo, están dando sus frutos en el objetivo de "desestacionalizar el turismo en la ciudad".