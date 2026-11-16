Aumentan los accidentes de tráfico en la provincia de Cáceres con tres motoristas muertos en lo que va de año

Minuto de silencio en Cáceres por las víctimas de accidentes de tráfico - EUROPA PRESS

CÁCERES 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora provincial de Tráfico en Cáceres, Cristina Redondo, ha alertado este lunes del aumento de accidentes de tráfico en la provincia donde se han producido, en lo que va de año, un total de 411 siniestros viales, frente a los 374 del año pasado.

Sin embargo, esos accidentes han sido menos lesivos, por lo que ha habido un menor número de fallecidos registrados y, mientras el año pasado, por estas fechas lamentábamos el fallecimiento de 19 personas, ahora son 15 las víctimas mortales, tres de ellas motoristas. En cuanto a los hospitalizados, hasta el 15 de noviembre se habían registrado 42 ingresados, frente a los 37 del año pasado, lo que supone 5 heridos más.

"Son demasiadas víctimas, demasiados fallecidos. Como digo, es una pandemia", se ha lamentado Redondo, que ha apuntado que las causas más frecuentes de estos siniestros siguen siendo las distracciones al volante, ya que están detrás del 20% de los accidentes de tráfico que se han producido en la provincia, y muchas de esas distracciones se deben al uso del teléfono móvil.

Los datos los ha proporcionado este lunes tras participar en un minuto de silencio con motivo del Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, a las puertas de la Jefatura Provincial de Tráfico en Cáceres, en el que ha participado también el subdelegado del Gobierno, José Antonio García, y donde se ha leído un manifiesto.

También un factor de riesgo que se está vigilando constantemente es la utilización de los sistemas de retención infantil porque "no podemos consentir que ningún niño pierda la vida por no llevar correctamente abrochado su sillita".

Y en el caso de los motoristas se hace hincapié en el uso del casco algo "muy importante para salvar la vida", así como el uso del cinturón en los coches. Redondo ha recordado que el sistema de airbag necesita para su correcto funcionamiento el que el cinturón esté correctamente abrochado. "El uno sin el otro no funcionan de forma eficaz", ha advertido.

Otras causas de accidentes son los excesos de velocidad, las velocidades inadecuadas y el consumo de alcohol y drogas. Ademñas, el 80% de los accidentes con víctimas que se han registrado en la provincia lo han sido en carretera convencional.

"Son infraestructuras que al compartir una misma plataforma y sin tener delimitado el doble sentido son las más peligrosas. Por lo tanto, evidentemente, llamar la atención y llamar a la prudencia de los conductores cuando circulan por estas vías", ha recordado Redondo, que ha resaltado que los adelantamientos son maniobras muy peligrosas en las que hay que extremar la precaución.

También ha recomendado llevar una velocidad adecuada en todo momento sobre todo al abordar los cambios de rasantes, las curvas peligrosas y al llegar a las intersecciones.

AIRBAG DE MOTO

Por su parte, el capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres, Eduardo Castelo, ha insistido en el aumento de accidentes de motorista, el último de ellos registrado este pasado domingo, con una víctima mortal en la Nacional 502, por lo que ha animado a utilizar los nuevos sistemas de protección en los equipamientos.

"Animamos desde la agrupación de tráfico a que se utilicen todas esas prendas que la nueva normativa ha impulsado" como el uso del chaleco airbag, con los que se ha dotado a los agentes de la agrupación de tráfico "que ayudarán a evitar lesiones y a salvar vidas".

Castelo ha recordado que "un siniestro vial es una tragedia que no solamente afecta en el momento del siniestro sino que acompaña a esa familia muchas veces durante toda la vida", ya que no solamente hay que hablar de los fallecidos, sino también de las personas que resultan heridas o quedan con alguna discapacidad y que sufrirán las secuelas del accidente a lo largo de su vida.

"Por lo tanto, es una tragedia y desde la agrupación de tráfico intentaremos poner todos los medios para que se reduzcan en la medida de lo posible", ha recalcado Castelo, que ha recordado que los agentes están formados también desde el punto de vista psicológico para saber "cómo atender a las víctimas en un momento tan difícil".