El autobús urbano gratuito en Cáceres para mayores de 65 años entrará en vigor el 1 de mayo

El resto de las bonificaciones se aplicará a partir del 1 de marzo tras la aprobación en el Pleno de este jueves

CÁCERES, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves, en una sesión extraordinaria, la bonificación del 50% de las tarifas vigentes de abonos y títulos multiviaje del transporte urbano de la ciudad, así como la gratuidad para menores de 16 años y para los mayores de 65 años, si bien este último colectivo no podrá beneficiarse de esta medida hasta el 1 de mayo.

Los descuentos se aplicarán a partir del 1 de marzo en base al Real Decreto-Ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

En esta Orden se especifica que sólo podrán acceder a la ayuda del Gobierno durante el primer semestre del año aquellos municipios que hubieran puesto ya en marcha las bonificaciones antes del 1 de febrero, por lo que Cáceres podría quedarse fuera de las ayudas y tendría que asumir el coste de estos descuentos.

La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de los grupos del Partido Popular, del PSOE y de Podemos; y la abstención del grupo de Vox.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha defendido el "compromiso" del Gobierno local con el transporte público. "Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo", ha espetado el edil, que ha recordado que el primer paso para poner en marcha la medida era aprobar el presupuesto de 2025, y después es necesaria la aprobación en el Pleno, por lo que no puede entrar en vigor hasta pasar este trámite.

Muriel ha afeado la argumentación del PSOE, que acusa al Gobierno local de no haber puesto en marcha estas medidas desde principios de año por falta de voluntad, y ha defendido los tiempos en la tramitación. Al respecto, ha criticado también que el Gobierno "haya cambiado las reglas del juego", ya que va a reducir su participación en las ayudas durante la convocatoria del segundo semestre del año, ya que pasará a aportar el 20% de la bonificación (ahora aporta el 30%).

No obstante, el equipo de Gobierno va a garantizar la rebaja de los abonos del 50% de la tarifa y la gratuidad para menores de 16 años y de mayores de 65 años, ya que si la ciudad queda fuera de las ayudas, el ayuntamiento asumirá todo el descuento y la gratuidad para los menores de 16 años y mayores de 65 años con fondos propios.

El concejal del PSOE, David Holguín, ha lamentado que no se hayan puesto en marcha desde principios de año como en otras ciudades, al tiempo que ha defendido que el Gobierno local no tenía intención de acogerse a estas medidas, según las declaraciones que se habían hecho con anterioridad, pero los socialistas empujaron a que se pusieran en marcha facilitando la luz verde a los presupuestos municipales con su abstención.

"Menos mal que el Grupo Socialista trabaja para rescatar a Cáceres siendo leal a la ciudad y no a las artimañas del Gobierno del PP de Cáceres, que pasará a la historia por sumir a la ciudad en una histórica parálisis, ha sentenciado Holguín, que ha acusado al PP de utilizar los descuentos del autobús urbano "como instrumento político partidista", que ha afectado al bolsillo de las famiilias".

El portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha justificado la abstención de su grupo porque estas medidas bajan el transporte público, según ha dicho, "a costa de los impuestos de todos los ciudadanos". Asimismo, ha criticado que el actual decreto lleva implícito que se implanten las zonas de bajas emisiones. "Nos encontramos ante un nuevo chantaje del Gobierno Sánchez con el objetivo de imponer su agenda ideológica", ha dicho Gutiérrez.

Además, ha explicado que no se sabe si finalmente Cáceres podrá acogerse a las ayudas estatales, ya que el Gobierno obliga a que las bonificaciones estén en marcha antes del 1 de febrero, cosa que no ha sucedido en la ciudad, por lo que "esto puede suponer un grave perjuicio económico para las arcas municipales", si finalmente el ayuntamiento tiene que asumir los 1,18 millones de euros del coste total de las medidas que, si el gobierno no aporta los 660.000 euros tendría que asumirlo el Ejecutivo local.

Consuelo López se ha congratulado de que la medida de la gratuidad para menores de 16 años, que fue una propuesta de la formación morada, "haya venido para quedarse", y ha celebrado que también se extienda a los mayores de 65 años. "Medidas que bonifican el transporte público y benefician a los sectores más vulnerables de la población no solo benefician a esos sectores, sino a todos los ciudadanos", ha dicho López.

TARIFAS A PARTIR DEL 1 DE MARZO

Las bonificaciones como el bus gratis para menores de 16 años se aplicarán desde el 1 de marzo, aunque la gratuidad para mayores de 65 años será efectiva a partir del 1 de mayo, ya que la empresa concesionaria tiene que realizar algunos trámites administrativos para ponerla en marcha.

En cuanto a los títulos multiviajes con carácter general, disfrutarán de un descuento del 50%, de manera que el bono de diez viajes costará 4 euros; los bonos combinados, 5,50 euros, y el bono de familias numerosas costará 3,20 euros, mientras que el abono mensual se quedará en 14,50.