Autorizada la contratación de mobiliario para el Centro Sociosanitario de Mérida y el de Enfermos de ELA de Cáceres

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha autorizado la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de mobiliario para el Centro Sociosanitario 'Adolfo Díaz Ambrona' de Mérida y para el Centro de Referencia Nacional de Atención a Enfermos de ELA, ubicado en el Centro Residencial 'Cervantes' de Cáceres, por un importe total de 1.063.650 euros.

El Centro Sociosanitario 'Adolfo Díaz Ambrona' de Mérida ha sido ampliado mediante la ejecución de un nuevo edificio que acoge unidades de trastorno mental, unidad de psicogeriatría y residencia con unidades de observación y curas, que alcanza una superficie útil aproximada de 4.486 metros cuadrados.

Es necesario, por tanto, dotar a dicho edificio del mobiliario y material general, ergonómico y adecuado, para empezar a prestar servicio, ha apuntado la Junta de Extremadura.

Por otra parte, la reforma integral de la planta tercera del Centro Residencial 'Cervantes' de Cáceres para instalar un nuevo Centro de Referencia Nacional de Atención a Enfermos de ELA, ha supuesto habilitar en esta zona sanitaria una superficie útil aproximada de 1.530 metros cuadrados.

Así, y como en el caso anterior, resulta necesario dotar a estas instalaciones del mobiliario y material adecuado para su puesta en funcionamiento.

"Hablamos de camas hospitalarias articuladas, de colchones, de mobiliario clínico, de electrodomésticos y demás material para que pacientes y profesionales dispongan de unas instalaciones adecuadas, unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a sus necesidades", ha destacado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Manzano ha destacado que estos dos recursos sanitarios se encuentran ya en su fase final y abrirán sus puertas en los próximos meses con el objetivo de ofrecer la "mejor atención asistencial" a pacientes con enfermedades mentales y a pacientes con ELA.

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