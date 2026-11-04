El Aval Joven de la Junta supera ya los 2.740 beneficiarios y alcanza 225 municipios de Extremadura

Archivo - El programa Aval Joven de la Junta de Extremadura continúa avanzando - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa Aval Joven de la Junta de Extremadura ha alcanzado ya los 2.741 beneficiarios desde su puesta en marcha, consolidándose como una de las principales herramientas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso de los jóvenes de la región a su primera vivienda.

La iniciativa cuenta actualmente con 1.811 operaciones en curso, que movilizan un volumen hipotecario de 164.682.685,40 euros. Estas operaciones llevan asociada una garantía comprometida de 23.066.159,44 euros, de los que 23.001.993,81 euros corresponden a expedientes con elegibilidad acreditada.

Además, el programa acumula ya 813 operaciones formalizadas, con una garantía ofrecida de 9.697.160,99 euros, lo que refleja la "buena acogida" de una medida diseñada para ayudar a quienes cuentan con capacidad económica para afrontar una hipoteca, pero encuentran dificultades para reunir el ahorro inicial exigido por las entidades financieras, apunta en nota de prensa la Junta.

Los datos muestran también el alcance territorial y social del programa. Los beneficiarios tienen una edad media de 30,07 años, la hipoteca media asciende a 90.935 euros, la garantía media se sitúa en 12.737 euros y el programa está presente ya en 225 municipios extremeños, contribuyendo a fijar población y facilitar el acceso a la vivienda en todo el territorio.

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