El aviso rojo por altas temperaturas llega este martes también a Villuercas y Montánchez por máximas de 42 grados

MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La zona de las Villuercas y Montánchez se ha unido este martes al aviso rojo por altas temperaturas que tenía ya las Vegas del Guadiana, por máximas que podrían llegar en la comarca cacereña a los 42 grados centígrados.

Los avisos en ambas zonas permanecerán activos hasta las 21,00 horas de este martes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cabe señalar que el resto de Extremadura permanecerá también hasta las 21,00 horas con aviso naranja por altas temperaturas, mientras que el sur de Badajoz y Villuercas y Montánchez tendrán aviso amarillo por tormentas hasta las 22,00 horas.

Ante estos valores, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

Por su parte, a la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

También usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares y en casa utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

Asimismo, se aconseja prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, según ha informado la Junta en nota de prensa.