Los avisos naranjas por altas temperatura continuarán este miércoles en la mayor parte de Extremadura

Viandantes bajo los efectos de la segunda ola de calor - Álex Zea - Europa Press

MADRID/ MÉRIDA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Toda Extremadura excepto el sur de la provincia de Badajoz continuará este miércoles, 8 de julio, en aviso naranja por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de entre 40 y 41 grados.

Por su parte, el sur de la provincia de Badajoz estará en aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos se activarán a las 13,00 horas de este miércoles y se mantendrán hasta las 21,00 horas.

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