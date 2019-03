AVT Extremadura reclama que los presos terroristas que salgan de prisión "lo hagan con la cabeza gacha" y "avergonzados"

Publicado 11/03/2019 13:48:05 CET

La ciudad de Badajoz ha rendido un homenaje a las víctimas de terrorismo en un acto en el que el portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Extremadura, Antonio Guerra, ha reconocido que vienen "tiempos difíciles" para el colectivo al que representa porque en menos de cinco años verán cómo la población reclusa por delitos de terrorismo "se verá reducida prácticamente a la mitad".

"Veremos con resignación cómo los terroristas presos de ETA, pero también yihadistas o del Grapo irán saliendo de prisión por cumplimiento de sus condenas, como digo lo haremos con resignación porque es la ley y no nos queda otra que acatarla", ha afirmado Guerra, que ha agregado no obstante que eso "no" les "impide" reclamar que "lo hagan con la cabeza gacha" y, aunque "no ya arrepentidos", "por lo menos avergonzados de lo que hicieron".

"En unos casos será necesario trabajar por su desradicalización en prisión y en otros simplemente evitar que sean recibidos como héroes en sus pueblos", ha señalado en un acto celebrado con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, y que ha contado con la presencia del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; y el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza; junto a autoridades civiles y militares y representantes de la citada agrupación.

RECUERDO PARA ANTONIO CÉSAR FERNÁNDEZ

En primer lugar y tras guardar un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo, ha intervenido Antonio Guerra, quien ha explicado que desde la AVT quieren recordar en esta jornada a todas las víctimas de atentados terroristas cometidos en este último año y, en especial, para la víctima española, el misionero salesiano Antonio César Fernández asesinado en Burkina Faso en un ataque yihadista.

Guerra ha recordado también que hace 15 años entre las 7,36 y las 7,40 horas Madrid fue el escenario del "peor atentado de la historia de Europa", en el que un grupo yihadista "sembró el caos" en las estaciones de Atocha, El Pozo del tío Raimundo, Santa Eugenia y la calle Téllez causando 191 víctimas mortales y 1.761 heridos.

"Hoy es un día para recordar, para hacer memoria a las víctimas del terrorismo, a las del 11 de marzo, pero también a las demás", ha defendido en una jornada en la que ha reclamado "verdad, memoria, dignidad y justicia" para todas ellas, "cuatro palabras que además de ser el lema de la AVT, representan los cuatro pilares sobre los que debe sustentarse cualquier modelo, programa, proyecto que pretenda colocar a las víctimas del terrorismo en una posición central".

Así, ha apuntillado que, cuando hablan de "verdad", lo hacen de contar la historia del terrorismo en nuestro país "tal y como ha sido, sin tergiversaciones, manipulaciones, ni falsas justificaciones" porque "no hay causa alguna que justifique el asesinato, la extorsión o la amenaza", por lo que ha defendido que "no" deben "ser admitidos como agentes políticos válidos aquellos que siguen pensando que en algún momento estuvo justificado matar".

También ha hecho hincapié Guerra en que las víctimas tienen derecho a conocer quiénes mataron a sus seres queridos, en qué circunstancias y qué investigaciones se llevaron a cabo "con independencia de que no se les pueda sentar en el banquillo".

En materia de "justicia", ha abundado en que "se detenga a la veintena de etarras que, aunque parece que los tienes localizados, aún siguen en libertad", en que "se haga todo lo posible por resolver los atentados cuya autoría material ha quedado impune" o que "aún tengan responsabilidades penales pendientes de depurar", sean de ETA, de otros grupos terroristas o el "propio" atentado del 11 de marzo que, para la AVT, "sigue siendo un caso abierto".

CHANTAJE AL ESTADO

"No podemos consentir que algunos se permitan el lujo de chantajear al Estado con supuestas revelaciones sobre el mayor atentado de la historia de Europa", ha recalcado, así como que también es "justicia" que los terroristas "cumplan íntegramente sus condenas" y "evitar que la política penitenciaria se acabe convirtiendo en moneda de cambio".

A este respecto, ha indicado en alusión al acercamiento de presos terroristas que las víctimas no entienden "por qué suscitan tanta pena los kilómetros que tienen que recorrer los familiares de los terroristas para ir a visitarlos a las cárceles" dado que ellos mismos recorren "también muchos kilómetros".

"Pero para visitar las tumbas de nuestros seres queridos asesinados por todos los que ahora reclaman una humanidad que ellos nunca tuvieron; ellos eligieron ser terroristas, nosotros nunca elegimos ser sus víctimas", ha expuesto Antonio Guerra, víctima hace 37 años de un atentado terrorista que ha pedido: "no veáis estas reclamaciones como algo ajeno, es mucho lo que está en juego, no solo la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, también el legado que dejemos a nuestros hijos".

ACOMPAÑAR A LAS VÍCTIMAS Y FAMILIAS

Por su parte, el alcalde de la capital pacense ha trasladado a las familias y las víctimas del terrorismo en nombre de quienes, como él mismo, representan a la sociedad civil extremeña que su daño, "tanto los físicos como los del alma", son del conjunto de la sociedad y ha considerado que este acto responde a que, como sociedad, quieren "cumplir" con este "legado" que ha exigido Antonio Guerra.

"No podemos olvidar, porque el daño que se hizo, el daño que vosotros sufristeis, es ese sacrificio que nos permite hoy disfrutar de una sociedad en plena libertad, aunque terriblemente todavía amenazada, porque parece que se nos olvida que nuestro país sigue estando en nivel 4 incrementado de alerta antiterrorista después del último atentado de Barcelona", ha rememorado.

Fragoso ha querido trasladar además el "cariño" de la ciudad en este acto celebrado en la rotonda de las víctimas del terrorismo, que cuenta con un monumento formado por corazones de colores que simbolizan que este colectivo están en el corazón de la sociedad, a la vez que ha coincidido con Guerra en que la sociedad debe "exigir que se esclarezcan todos y cada uno de los atentados", lo cual "no se hace por ninguna voluntad de venganza, sino por una mera voluntad de justicia".

"Esa justicia, que es lo que se pide, es lo que permitirá recuperar al 100 por cien la dignidad que como sociedad tenemos, una sociedad que no afronte el futuro no permitiendo que un terrorista pueda ser enaltecido una vez que cumpla con la sociedad la parte penal que le corresponda en la cárcel o un terrorista que pueda ser justificado en la barbarie que se pudo cometer es una sociedad enferma", ha concluido el regidor, que aboga por una sociedad "sana en los valores democráticos".