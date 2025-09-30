El Ayuntamiento de Badajoz adjudica por 168.000 euros el desbroce, tratamiento con herbicidas y limpieza de solares

BADAJOZ, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Badajoz ha adjudicado este martes, día 30, el servicio de desbroce, tratamiento de herbicidas y limpieza de solares en el término municipal de la ciudad, consistente en un contrato de dos años con un importe de 167.909,68 euros.

En concreto, se actuará en solares urbanos municipales y se duplica la superficie de actuaciones a un total de un millón de metros cuadrados. Como novedad, el contrato contempla actuar en los mismos dos veces al año, una antes del verano con el típico desbroce, y también en otoño con herbicidas para que, en primavera, la hierba no crezca tan rápido.

El primer teniente de alcalde, Carlos Urueña, ha informado en rueda de prensa de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este martes, en la que ha destacado, en relación a obras de acerado y abastecimiento incluidas en los presupuestos ordinarios de 2025, la adjudicación de las obras de urbanización de la Plaza de Portugal y reparación de acerados por un total de 478.571,61 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Se trata de una obra dividida en dos partes en la que habrá equipos independientes, dado que, por un lado, se actuará en la Plaza de Portugal y, por otro lado, en la reparación de acerados por toda la ciudad con lo que se iniciará dado que la actuación en la citada plaza necesita un estudio arqueológico porque forma parte del Casco Antiguo y se actúa en abastecimiento.

(Más informción en Europa Press)