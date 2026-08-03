El Ayuntamiento de Badajoz adjudica provisionalmente las obras de la piscina de la Margen Derecha por 11,87 millones

El Ayuntamiento de Badajoz adjudica provisionalmente las obras de la piscina de la Margen Derecha - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz ha adjudicado provisionalmente el contrato para la construcción de las piscinas climatizada y exterior de la Margen Derecha a la Unión Temporal de Empresas formada por Grulop 21 S.L. y AFC Construcciones y Contratas, S.L.

Tras la presentación de la documentación requerida por parte de las empresas adjudicatarias y la comprobación por los servicios municipales del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el procedimiento de contratación, se procederá a la firma del contrato y al comienzo de las obras.

En concreto, la actuación contará con una inversión de 11.870.670,44 euros y un plazo de ejecución de 20 meses desde el inicio de la obra, "consolidándose como una de las mayores inversiones municipales destinadas al deporte, al ocio y bienestar de los ciudadanos en los últimos años".

Un proyecto que cuenta con la cofinanciación del Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, ha detallado en nota de prensa el consistorio, que ha incidido en que la piscina de la Margen Derecha permitirá ampliar y modernizar la oferta de instalaciones deportivas de la ciudad, "dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos".

Cabe recordar que el proyecto original - una piscina cubierta de competición con una cubierta retráctil - ha sido replanteado después de que las obras se paralizaran por la insolvencia de una de las empresas de la UTE adjudicataria.

Tras años de retraso, la zona interior contará con una piscina climatizada olímpica, ya sin la citada cubierta retráctil y destinada tanto para entrenamiento deportivo, como el nado recreativo y competiciones deportivas de carácter profesional.

Además de la piscina interior, la instalación contará también con una exterior diseñada específicamente para el verano y junto a ella una infantil destinada a los más pequeños. También se contempla una urbanización exterior con zonas verdes, áreas estanciales y recorridos peatonales, así como una zona de aparcamiento para coches, motos y bicicletas.