El Ayuntamiento de Badajoz adquiere 7 nuevos autobuses eléctricos que comenzarán a circular este miércoles

Presentación de nuevos autobuses eléctricos. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Badajoz avanza en la electrificación de su transporte público con la adquisición de siete nuevos autobuses urbanos e interurbanos, adquiridos por el ayuntamiento por un importe superior a 3,3 millones de euros a través de fondos europeos Next Generation, que se ceden a la concesionaria Tubasa para su explotación a partir de este miércoles.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha detallado este martes las características y su uso, destinados a las líneas 2, 4, M1 y M4, y ha especificado que se trata de siete nuevos vehículos que sustituyen a los anteriores con uso interurbano y urbano, lo que permite dar un servicio adaptado a la demanda y dimensiones a la ciudad.

En concreto, son vehículos con una capacidad máxima de 52 plazas y totalmente accesibles con plaza para silla de ruedas y rampa de activación manual. Además y al igual que el resto de la flota, cada autobús está equipado con un desfibrilador.

En declaraciones a los medios, el alcalde también ha destacado que estos siete nuevos autobuses se incluyen en la nueva fórmula de poder obtener fondos europeos suficientes, y comprarlos desde el ayuntamiento para posteriormente cederlos para su explotación y uso a la concesionaria municipal, así como que son de unos 8 o 9 metros y de dos clases, interurbano y para uso urbano, y permiten sustituir a unos antiguos que tienen, también eléctricos y de 12 metros.

De este modo, favorecerá que se ofrezca un servicio "mucho más ajustado a la realidad tanto de la demanda como de las propias dimensiones de la ciudad" al ser de menor tamaño. En concreto, entrarán en servicio a partir de este miércoles y con ello se intenta dar "un salto de calidad" en la prestación del servicio, en la modernización de la flota y en la implantación de una "prácticamente 100 por cien eléctrica" que se verá completada con los fondos Edil en los próximos 12 o 14 meses, lo que permite sustituir los de gasoil más contaminantes y ruidosos por esta nueva tecnología.

Asimismo, estos nuevos vehículos prestarán servicio en lugares donde hasta ahora lo hacían los de 12 metros y unas 96 o 102 plazas, que a su vez se van a utilizar en las líneas "largas" y para reforzar las de mayor afluencia. De este modo, podrán retirar del uso cotidiano los vehículos de gasoil que ya tienen más edad y más ruido y que prestan un peor servicio, no en términos y en elementos de seguridad pero sí de confort y comodidad para el viajero o usuario, en una "muestra" del compromiso de una ciudad "puntera" en movilidad eléctrica y modernización de su flota de buses.

Actualmente, dicha flota está compuesta por 52, de los que 39 son eléctricos con estos siete, ante lo que el alcalde espera que el próximo año se cuente con otros siete eléctricos, y con ello y a medida que vaya pasando el tiempo poder ir retirando los de gasoil, ante lo que ha detallado que éstos últimos no van a prestar un uso regular, pero se podrán emplear para servicios extraordinarios o refuerzos operativos como puede ser la línea de la Universidad o grandes aglomeraciones como la Feria de San Juan, por lo que seguirán en servicio pero no en el día a día.

Los siete autobuses (cinco de clase I y dos de clase II) son marca Karsán modelo e-ATAK, similares a los cuatro actuales que ya prestan servicio en la ciudad en las líneas Casco Antiguo, M3, S1 y S2, y con ellos se alcanza el 87 por ciento de la flota eléctrica en los servicios de lunes a viernes. Durante los fines de semana, la cifra alcanza el 100 por cien, además del servicio BusKme también eléctrico en su totalidad.