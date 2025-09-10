El Ayuntamiento de Badajoz inicia el 15 septiembre la campaña de atención al mayor con actividades deportivas y talleres

BADAJOZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXX Campaña de Atención al Mayor del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del Ayuntamiento de Badajoz' contempla del 15 de septiembre al 19 de junio actividades para este colectivo entre deportes como acondicionamiento físico y gimnasia acuática o talleres socioculturales de folclore extremeño, bienestar emocional o de competencias digitales.

El concejal del área, Juancho Pérez, ha presentado en rueda de prensa esta nueva campaña que celebra su XXX aniversario bajo el lema '30 años en movimiento, 30 años contigo' porque "cada paso cuenta para un envejecimiento saludable" y con el que se conmemoran estas tres décadas de actividades físicas para los mayores, un concepto que "poco a poco se ha ido asentando" y que ve "una cuestión lógica" dado que el envejecimiento cada vez es más activo.

La programación de este año aúna, por un lado, actividades físicas y por otro las socioculturales, con el objetivo de poner en forma a los mayores y propiciar su desarrollo íntegro con estas acciones que tienen en cuenta que los beneficios son mayores si se produce junto a personas en el mismo estadio vital y que, junto al trabajo físico y la mejora de las condiciones de salud, también repercute en la sociabilidad y el contacto con otros del mismo ámbito, con ventajas a nivel también psicológico y social.

Así, las clases tendrán lugar en 26 espacios abiertos entre la ciudad y los poblados; las plazas son gratuitas y limitadas y en la organización se tienen en cuenta una serie de requisitos para poder participar, como ser mayor de 60 años, la ficha médica que se está entregando en la jornada de puertas abiertas que se lleva a cabo del 1 al 15 de septiembre, pertenecer a un centro de mayores del Ayuntamiento de Badajoz, o estar empadronado en la ciudad.

Entre las normas para un buen funcionamiento, ha recordado que los alumnos deben asistir a las clases los días que les correspondan, llegar puntualmente, no ausentarse sin previo aviso a los monitores o asistir con el vestuario adecuado para su actividad.

Entre los programas contemplados en el plano deportivo, ha destacado el de acondicionamiento físico, que se realiza de forma planificada, meditada, progresiva y duradera para el desarrollo de las actividades físicas básicas, como son resistencia, fuerza, velocidad o flexibilidad, con dos niveles.

El nivel de acondicionamiento físico 1 se realiza en diferentes grupos de trabajo y como novedad este año los pabellones tendrán tres días de acondicionamiento físico en el Juancho Pérez, el Nuria Cabanillas, Hernán Cortés y en Antonio Domínguez.

En los diferentes centros de mayores, los grupos serán deducidos con una duración de las clases de 45 minutos en La Paz, Santa Marina, San Fernando, Pardaleras, Santa Engracia, María Auxiliadora y Barriada de Llera. También en los poblados tienen actividades en Villafranco, Balboa, Novelda, Gévora, Valdebótoa, Sagrajas y Alcazaba.

La gimnasia acuática también tiene mucha aceptación dentro del área deportiva y habrá cuatro grupos de trabajo por trimestre en la piscina climatizada de San Roque, mientras que respecto a los talleres y la rama sociocultural ha señalado los de desarrollo intercultural cognitivo para dar a conocer la cultura portuguesa, de folclore extremeño, de bienestar emocional o de competencias digitales para enseñar el uso básico de los teléfonos móviles y ayudar a mejorar su autonomía digital.

Otras actividades son los bailes de salón, talleres de flamenco, club de lectura o el taller de competencias digitales DigitalEx que impartirá durante los próximos meses la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex) en los centros de mayores del Ayuntamiento de Badajoz, centrado en el uso del correo electrónico, Whatsapp, descarga de aplicaciones, redes sociales o edición de fotos. En el caso de niveles medios y avanzados el programa se abordará la utilidad del certificado digital o la gestión de citas online.