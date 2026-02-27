El Ayuntamiento de Badajoz recuerda en una campaña de sensibilización por el 8M que aún no hay igualdad real

El Ayuntamiento de Badajoz presenta las actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres 2026 - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz ha presentado este viernes las actividades organizadas con motivo del 8 de marzo, Día internacional de las mujeres, entre las que destaca la campaña de sensibilización '¿Para cuándo el Día del Hombre? El día que' organizada por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género y que parte de comentarios que se escuchan cada año en torno a esa efeméride como "vale, 8M, el Día de la Mujer ¿y para cuándo el Día del Hombre?'.

Ante ello, como ha explicado el concejal de Igualdad, Juancho Pérez, la respuesta es "sencilla y dolorosa a la vez": "la consecución de la igualdad real y efectiva, no sólo jurídica, entre mujeres y hombres aún no se ha alcanzado en ninguna sociedad del mundo". Así, mientras las mujeres sigan enfrentándose a desigualdades estructurales, discriminación y violencias por el simple hecho de ser mujeres, ha aseverado, seguirá siendo "imprescindible recordarlo y denunciarlo".

De este modo, la campaña plantea estas discriminaciones vividas por las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada en paneles que dan respuesta al planteamiento inicial, y que podrán leerse mientras se recorre la Plaza de San Francisco durante el mes de marzo, del día 3 al 31. Posteriormente, será puesta a disposición de entidades públicas y privadas, así como centros educativos para que este mensaje de denuncia de la desigualdad pueda seguir difundiéndose más allá de esta efeméride.

