El Ayuntamiento de Cáceres activa una campaña informativa y de vigilancia sobre el uso de patinetes eléctricos

El concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel, y responsables de la Policía Local, en la presentación de la campaña sobre el uso de patinetes eléctricos - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha una campaña informativa y un dispositivo especial de vigilancia y control del uso de los patinetes eléctricos en la ciudad para prevenir incidentes en la vía pública. Esta iniciativa surge ante el notable incremento de usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y el aumento de accidentes vinculados a su uso, especialmente de cara al periodo navideño en el que la compra de estos dispositivos se dispara.

El concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, ha subrayado que los patinetes eléctricos "no son un juguete", sino vehículos sometidos a una normativa clara que muchos usuarios aún desconocen.

Muriel ha recordado que solo pueden conducirlos mayores de 16 años, y que su uso está limitado exclusivamente a la calzada, por lo que está prohibido circular por aceras, zonas peatonales y parques. El uso del casco es obligatorio, así como el respeto a los pasos de peatones, límites de velocidad y señalización vial.

Además, ha explicado que a partir del 1 de enero de 2026 todos los VMP deberán contar con un seguro de responsabilidad civil, y que en 2027 será obligatorio disponer de un certificado de características técnicas. Los patinetes adquiridos desde 2024 ya incluyen dicho certificado, pero los anteriores deberán adaptarse.

AUMENTO DE ACCIDENTES

El concejal ha señalado que gran parte de estas normas siguen siendo desconocidas para muchos usuarios pese al incremento de siniestros registrados. Y es que, según datos de la Policía Local, en 2022 se registraron 3 accidentes; en 2023, 10 accidentes, uno de ellos con alcoholemia positiva; en 2024, 15 accidentes, y en 2025, hasta noviembre, se han contabilizado 21 accidentes, uno de ellos con alcoholemia positiva.

Por lo tanto, el incremento de la siniestralidad en accidentes de tráfico en la ciudad en los que hay patinetes eléctricos implicados ha subido un 600%. Para contextualizar estas cifras, la Policía Local ha recordado que, aunque circulan muchas más bicicletas que patinetes, este año solo se han producido 6 accidentes con bicicletas.

Por ello, se ha diseñado un dispositivo especial que comienza este lunes e incluirá controles específicos, patrullas tanto a pie como en vehículo y actuaciones informativas dirigidas a usuarios. "No se trata de sancionar por sancionar sino de prevenir accidentes, proteger a la ciudadanía y favorecer una movilidad ordenada y segura", ha señalado el edil.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, Marcos Durán, ha insistido en que los patinetes eléctricos "son vehículos a todos los efectos", por lo que no pueden acceder a espacios restringidos como la Plaza Mayor o la Ciudad Monumental sin autorización. También ha recordado que su uso es estrictamente individual y que los conductores están obligados a someterse a las pruebas de alcohol y drogas.

Durán ha detallado que en 2024 se interpusieron 7 denuncias relacionadas con el uso indebido de VMP, mientras que en 2025 hasta noviembre, la cifra asciende a 33 denuncias. "Informaremos, advertiremos y, cuando sea necesario, sancionaremos. Nuestro objetivo es evitar accidentes que, en muchos casos, están relacionados con comportamientos temerarios o con el desconocimiento de la normativa", ha afirmado.

El jefe de la Policía Local ha apelado a la responsabilidad individual y a la colaboración de los usuarios para garantizar la convivencia en las calles de Cáceres. "El patinete eléctrico puede ser un aliado de la movilidad urbana, pero solo si se utiliza con seguridad y respeto hacia el resto de personas", ha concluido.