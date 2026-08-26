El Ayuntamiento de Cáceres adjudica la remodelación de la calle Camino Llano y la plaza Marrón por 988.000 euros

Infografía del proyecto de remodelación de la plaza Marrón y la calle Camino Llano de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres ha adjudicado este miércoles las obras para la remodelación de la calle Camino Llano y la plaza Marrón a la empresa Asfaltecno Obras y Servicios SA, por un importe de 988.011,95 euros, que ha sido la mejor oferta de las cuatro empresas que han concurrido al concurso público.

Las obras, que tienen un plazo previsto de ejecución de 10 meses desde su inicio, se centrará en ganar espacio para el peatón, crear nuevas zonas verdes y transformar Camino Llano en una vía más amable y accesible. Para ello, la calle se convertirá en plataforma única, con aceras más amplias y un pavimento diferenciado entre la calzada y el acerado para garantizar la seguridad de los viandantes.

Uno de los elementos clave del proyecto será la incorporación de 55 nuevos árboles en una zona que actualmente no dispone de ellos. En el primer tramo se instalarán en grandes maceteros y, en la segunda mitad, en alcorques, seleccionando especies de gran porte para proporcionar sombra.

Asimismo, antes del inicio de la pavimentación se renovarán por completo las redes de abastecimiento y saneamiento. El proyecto incluye la instalación de un alumbrado público más eficiente y la colocación de nuevo mobiliario urbano como bancos, papeleras y otros elementos, a lo largo de todo el eje.

La actuación se completa con zonas de césped, una fuente mural y una nueva conexión mediante escaleras hacia una terraza-mirador desde la que se podrá disfrutar de una perspectiva ampliada del Museo Helga de Alvear. Bajo este espacio se ubicará un baño público autolimpiable, dando respuesta a una demanda recurrente de servicios públicos en el centro urbano.

Se trata de una acción incluida dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Cáceres, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

El teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha destacado que esta reforma tiene como objetivo revitalizar una de las principales entradas a la Ciudad Monumental y al Museo Helga de Alvear. "Es una apuesta clara del alcalde, Rafael Mateos, por mejorar las conexiones de la ciudad, entregando este espacio al peatón", ha subrayado.

En este sentido, Bazo ha subrayado que la adjudicación del proyecto "es un paso decisivo para transformar esta vía en una gran arteria más accesible, dotándola de zonas de esparcimiento y de un arbolado del que hasta ahora carecía".

OFICINAS DEL CEMENTERIO

Por otra parte, la Mesa de Contratación también ha propuesto la adjudicación de la segunda fase de la reforma y rehabilitación integral de las oficinas del cementerio municipal. La empresa Construcciones Jiménez Nevado se encargará de los trabajos por un importe de 115.000 euros más IVA.

Con esta segunda actuación finaliza la intervención en las oficinas del cementerio municipal, dotándolas de unas instalaciones más modernas y acordes a las necesidades de los trabajadores municipales. En esta segunda fase, se va a actuar en la primera planta, que albergará el vestuario de los trabajadores y el archivo administrativo.

Además, se instalará un baño totalmente accesible y un ascensor que comunicará la planta baja, donde opera la oficina de atención presencial al ciudadano, con la planta superior.