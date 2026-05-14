El Ayuntamiento de Cáceres aprueba de forma inicial sus presupuestos para 2026 con el voto de PP y Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprueba de forma inicial los presupuestos para 2026 - EUROPA PRESS

CÁCERES, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves de forma inicial el presupuesto para 2026 con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE y Unidas Podemos (UP). Las cuentas ascienden a 90.664.963 euros frente a los 84.970.042 de 2025, lo que supone un aumento de 5,69 millones de euros y se convierten en las más altas de la historia de la ciudad, con deuda cero y con más de 9 millones de euros de inversiones reales con fondos propios.

Tras el visto bueno en el pleno extraordinario y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), las cuentas se someterán a un periodo de exposición pública de quince días para la presentación de alegaciones, y podrían aprobarse de forma definitiva a principios de junio, fecha en la que entrarían en vigor las nuevas cuentas que, entre otras inversiones, incluyen 2,2 millones de euros para la urbanización de una parcela municipal en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte (Mejostilla) para instalar de forma definitiva el mercado franco.

También se recogen 2,8 millones para la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña, 833.000 euros para rehabilitar viviendas sociales para alquiler asequible, y 366.000 euros para la renovación del abastecimiento de agua en La Sierrilla.

Un parking disuasorio en la Casa de Cultura de Gredos (133.000 euros); el parque de los Olmos con 30.000 euros de consignación; y 170.000 euros para la redacción de proyectos para las reformas de las avenidas Rodríguez de Ledesma y Portugal, son otras de las inversiones previstas en las cuentas municipales. El acuerdo de PP y Vox incluye también promover una nueva rebaja fiscal que va a afectar al IBI y al impuesto de circulación.

El concejal de Economía y portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha defendido las cuentas de las que ha dicho que "consolidan el modelo de ciudad" en el que se viene trabajando en esta legislatura basado en "el equilibrio financiero, una apuesta muy decidida por las inversiones, el crecimiento sostenible de nuestra ciudad y la modernización de los servicios públicos para mejorar la vida de los cacereños".

Orgaz ha recordado que el presupuesto nace fruto del "diálogo" con Vox, mientras que el portavoz de esta formación política, Eduardo Gutiérrez, ha advertido que estará pendiente de que se cumplan y ejecuten las medidas que han incluido en el presupuesto.

La portavoz del PSOE, Belén Fernández, ha reprochado el abandono de los barrios, y la escasa ejecución de inversiones, al tiempo que ha ahondado en la mala gestión del Gobierno local con la acumulación de un remanente de 39,5 millones de euros, que ha pedido que se invierta en mejorar la vida de la ciudadanía.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de UP, Consuelo López, que ha criticado la "deslealtad política" del Ejecutivo local al enterarse de las cuentas por la prensa, y ha añadido que el crecimiento del presupuesto se debe a la enajenación de patrimonio.

((((((Habrá ampliación))))