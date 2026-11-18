La concejala de Asuntos Sociales, Jacobi Ceballos, tras la presentación de la campaña del 25N - EUROPA PRESS

CÁCERES, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado este miércoles la programación organizada con motivo del próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para el que ha elegido el lema 'Sembrando contra la violencia hacia las mujeres', una propuesta que utiliza la imagen de las semillas como símbolo de la necesidad de sembrar "igualdad, respeto, educación, convivencia y libertad".

La concejala de Servicios Sociales, Mujer e Igualdad, Jacobi Ceballos, ha apelado a la implicación de toda la sociedad para combatir la violencia contra las mujeres y ha subrayado que "frente a la violencia, no podemos permitirnos la indiferencia", por lo que ha abogado por "sembrar valores" para que las nuevas generaciones crezcan en una sociedad en la que la violencia no tenga cabida.

"Al igual que una semilla necesita cuidados para crecer, la igualdad necesita compromiso, trabajo constante y la implicación de todos y todas", ha señalado la concejala, quien ha agradecido especialmente el trabajo de las entidades, asociaciones, colectivos y trabajadores municipales que forman parte del Consejo Sectorial de la Mujer.

Ceballos ha destacado que la violencia contra las mujeres no se manifiesta únicamente a través de las agresiones físicas, sino también mediante el control, las amenazas, el acoso, la violencia económica, la violencia sexual y las nuevas formas de violencia digital.

ACTO INSTITUCIONAL CON PLANTACIÓN SIMBÓLICA

El punto central de la programación será el acto institucional que tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre en las escalinatas del Ayuntamiento, que se trasladará al Salón de Plenos en caso de que las condiciones meteorológicas no permitan su celebración en el exterior.

Durante el acto se procederá a la lectura del manifiesto elaborado y consensuado en el Consejo Sectorial de la Mujer y se guardará un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas de la violencia contra las mujeres y a los niños y niñas que han sufrido sus consecuencias.

Este año, el homenaje tendrá también un carácter simbólico y participativo. Se repartirán entre los asistentes pequeños sacos de semillas que darán lugar a flores de color morado y, posteriormente, se realizará una plantación simbólica en las inmediaciones de la Plaza de la Concepción, donde también se sembrarán semillas en macetas moradas.

El trabajo floral ha sido realizado por el alumnado de la especialidad de jardinería del programa de formación para el empleo Efeso, ha explicado Ceballos.

Además, se instalará un gran lazo en el que los participantes podrán depositar pétalos con mensajes de rechazo a la violencia y de reivindicación de los derechos de las mujeres. También se recogerán los nombres de las víctimas contabilizadas durante este año como homenaje a todas ellas.

El acto estará acompañado de música y contará con la colaboración del ciclo de Promoción de la Igualdad del IES Al-Qázeres. Asimismo, la fachada del Ayuntamiento se iluminará de color morado a partir del anochecer.

OTRAS ACTIVIDADES

La programación con motivo del 25N en la ciudad cuenta con la participación de diferentes asociaciones y entidades que trabajan diariamente por la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres.

Entre las actividades previstas, cabe destacar que esta misma tarde, la asociación Mujeres en Zona de Conflicto organiza un escape room sobre igualdad en el Centro Cívico Raimundo Medina, dirigido a mujeres participantes de la propia entidad y de otros colectivos.

El viernes, 20 de noviembre, la asociación Mujeres Feministas María Telo celebrará unas jornadas jurídicas sobre violencia contra las mujeres y violencia sexual en la sede de Cajalmendralejo, con la participación de profesionales especializadas en esta materia.

En materia deportiva, el sábado 21 de noviembre se celebrará la cuarta edición de la carrera de montaña 'Corre con Nosotras', organizada por la Federación Extremeña de Montaña y Escalada. Una iniciativa que combina deporte, participación y sensibilización frente a la violencia contra las mujeres.

El domingo, día 22, la asociación Mujeres Feministas María Telo organizará una vigilia feminista, y el miércoles, 25 de noviembre, además del acto institucional del Ayuntamiento, tendrá lugar la manifestación convocada por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad, a la que el consistorio ha trasladado su apoyo y acompañamiento. La marcha saldrá a las 18,30 horas desde la plaza de América hasta la Plaza Mayor.

Ya el 27 de noviembre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX)está preparando unas jornadas centradas en la violencia de género y la interseccionalidad.