El Ayuntamiento de Cáceres destinará 1,3 millones de euros a ayudas sociales en 2026 a través del IMAS

Consejo Rector del IMAS de Cáceres, presidido por el alcalde Rafael Mateos - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres, reunido en sesión extraordinaria este martes, ha dado luz verde a las bases de las convocatorias de ayudas sociales para este ejercicio, cuyo montante asciende a 1,3 millones de euros que se destinarán a paliar las necesidades de las familias más vulnerables de la ciudad.

Así, se podrán solicitar tres tipos de ayudas sociales: las denominadas ayudas económicas de emergencia social del IMAS, las ayudas económicas para garantizar el acceso a suministros mínimos vitales y las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias en el término municipal de Cáceres.

Las tres convocatorias conforman "un sistema coherente de protección económica para las familias con menos recursos de la ciudad en 2026", ha señalado el alcalde, Rafael Mateos, que ha presidido el Consejo Rector, a la espera de remodelar el Gobierno local tras la marcha de Encarna Solís --que era la responsable del IMAS-- para hacerse cargo del Servicio Extremeño de Salus (SES).

Mateos ha explicado que las ayudas de suministros mínimos vitales cubren una necesidad finalista esencial, las ayudas de contingencias atienden situaciones extraordinarias, urgentes y no periódicas y las prestaciones económicas del IMAS se conciben como instrumento municipal subsidiario y complementario.

En total, el Ayuntamiento de Cáceres a través de área de Asuntos Sociales destinará 1.284.246,44 euros a respaldar situaciones de vulnerabilidad en la ciudad.

En concreto, 435.000,00 euro para prestaciones económicas de emergencia social del IMAS, unas ayudas que siempre serán de carácter subsidiario y complementario respecto de otros recursos de apoyo. El montante se distribuye entre ayudas generales, productos farmacéuticos, leche maternizada y alojamiento alternativo.

REAJUSTE DE LA CUANTÍA

En esta convocatoria se ha reajustado la cuantía de estas ayudas, de forma que el presupuesto "sea más efectivo y realista, y se adapte mejor al contexto social actual", informa el consistorio cacereño.

Cabe detallar que cuando se crearon estas prestaciones en 2016 no existía el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada autonómica no alcanzaba todavía a un número suficiente de unidades familiares en situación de vulnerabilidad. Ahora, en cambio son estas dos vías las que más demanda tienen, mientras que la cuantía del IMAS en los últimos años no ha llegado a agotarse en ningún caso.

Por otro lado, al suministro de ayudas para garantizar el acceso a los suministros mínimos vitales de la vivienda habitual se reservan 367.072,60 euros con financiación autonómica procedente de los Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM).

Los gastos subvencionables comprenden energía eléctrica, gas natural y propano, agua potable, gastos de alta y reconexión por interrupción del suministro, así como gas butano. En el caso de facturas impagadas, las bases permiten su abono con independencia de la fecha de emisión y del periodo de facturación; en facturas ya abonadas, se limitan a las emitidas en el último trimestre de 2025 y durante 2026.

Las bases contemplan la concesión directa mediante convocatoria abierta, con tramitación por estricta prelación temporal de las solicitudes presentadas hasta agotar el crédito disponible. Una familia de dos miembros podría recibir un máximo de 950 euros, una de entre tres y cuatro miembros, 1.100 euros y 1.200 euros se destinarán como máximo a una unidad familiar de cinco o más integrantes.

Finalmente, se han consignado 482.173,84 euros para las ayudas extraordinarias para contingencias, que no tienen carácter periódico, son para atender a necesidades puntuales e inusuales.

Los gastos susceptibles de ayuda incluyen, entre otros, alojamiento para mantener la vivienda habitual, gastos hipotecarios, alojamiento temporal, traslado de mobiliario, instalaciones, equipamiento básico de vivienda, necesidades primarias, asistencia sanitaria o sociosanitaria no cubierta por el sistema público, carencias críticas excepcionales y endeudamiento previo vinculado a dichos conceptos. En este caso, la inyección económica también llega vía PCEM.