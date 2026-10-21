El Ayuntamiento de Cáceres pone en marcha su espacio de coworking en el edificio Embarcadero con 20 puestos de trabajo - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha el nuevo espacio de coworking de AldeaLab en el edificio Embarcadero, un recurso destinado a facilitar el desarrollo de proyectos empresariales y profesionales, apoyar a las personas emprendedoras y fomentar la colaboración entre las iniciativas que forman parte del ecosistema empresarial de la ciudad.

El espacio, integrado en el ecosistema empresarial de AldeaLab y en la Red de Espacios de Coworking de Extremadura, cuenta con 20 puestos de trabajo equipados con mobiliario, taquillas y conexión a internet, además de suministros y servicios de limpieza incluidos en las tarifas.

También dispone de una zona de descanso y acceso a salas de reuniones y otros recursos compartidos, que permiten a los usuarios desarrollar su actividad profesional en un entorno flexible y conectado.

El concejal de Servicios Públicos y Fondos Estratégicos, Pedro Muriel, ha destacado que "con este nuevo espacio, AldeaLab amplía los recursos que pone a disposición de empresas, profesionales y personas emprendedoras, facilitando que puedan desarrollar sus proyectos en unas instalaciones preparadas para trabajar, compartir conocimientos y generar nuevas oportunidades de colaboración".

Muriel ha señalado que "el objetivo es que AldeaLab sea mucho más que un lugar de trabajo". "Queremos que sea un entorno en el que las ideas puedan crecer, en el que los profesionales encuentren nuevas conexiones y en el que puedan surgir proyectos conjuntos que contribuyan a fortalecer el tejido empresarial de Cáceres", ha subrayado.

INTEGRADO EN EMBARCADERO Y GARAJE 2.0

El nuevo coworking se integra en el ecosistema de AldeaLab, junto a las iniciativas ubicadas en los edificios Embarcadero y Garaje 2.0, favoreciendo el contacto entre profesionales de distintos ámbitos, el intercambio de experiencias y la creación de sinergias. La proximidad entre los proyectos permite, además, compartir recursos y espacios para reuniones y actividades profesionales.

El espacio contempla distintas modalidades de alojamiento, adaptadas a las necesidades de cada iniciativa: La modalidad de preincubación está dirigida a personas emprendedoras con un proyecto de negocio previo a la constitución de la empresa, mientras que el alojamiento interino y el eventual ofrecen alternativas para otras iniciativas empresariales y profesionales, con diferentes condiciones de uso y tarifas.

Las tarifas varían según la modalidad y la duración del alojamiento. En el caso de la preincubación, se contempla una gratuidad inicial de hasta seis meses para los proyectos que cumplan las condiciones establecidas, informa el consistorio cacereño en nota de prensa.

Las personas interesadas en solicitar un puesto o consultar las condiciones de acceso pueden obtener más información a través de llamada telefónica o por correo electrónico.