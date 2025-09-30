El Ayuntamiento de Cáceres pone en marcha del proceso para elaborar el Presupuesto Participativo para 2026 - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha el proceso para elaborar el Presupuesto Participativo para 2026, que estará dotado con un millón de euros en las cuentas municipales del año que viene. Este jueves, 2 de octubre, se celebrarán los consejos de los diferentes distritos de la ciudad para informar del inicio del proceso participativo.

Una vez publicada toda la documentación en la página web del consistorio cacereño, se abrirá un plazo de 10 días hábiles para que los vecinos, vecinas y entidades formulen sus peticiones o consideraciones. Por sede electrónica con certificado digital, en registro municipal o por correo electrónico.

Tras los diez días de plazo hábiles y conocidas las alegaciones y demandas presentadas de los ciudadanos y ciudadanas, se convocará el Consejo de Participación. Este órgano seleccionará las propuestas que puedan aspirar a ser informadas.

Se solicitará a continuación a los diferentes departamentos del ayuntamiento informes sobre la viabilidad de las propuestas seleccionadas, en el plazo de unos 15 días. Y posteriormente se volverá a convocar al Consejo de Participación para que analicen, estudien y se lleven a dictamen las propuestas que se van a elevar al presupuesto.

Una vez finalizada esta fase, se pasará una segunda, publicando en la página web el borrador de presupuestos de 2026. Será expuesto durante varios días para que los ciudadanos puedan conocer las cifras y puedan también opinar y aportar modificaciones.

La concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, ha destacado que "este procedimiento es una de las herramientas más importantes con las que cuentan nuestros vecinos y vecinas para seguir mejorando nuestra ciudad con sus aportaciones y sugerencias".

"Para este equipo de Gobierno es de suma importancia que haya una gran participación de la ciudadanía, entidades y asociaciones, para construir entre todos la ciudad que queremos", ha incidido.

Ceballos ha explicado que el procedimiento será igual al año anterior, "aunque se está trabajando para desarrollar una nueva metodología más actualizada, que esperamos que se pueda desarrollar el próximo año".