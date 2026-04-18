El Ayuntamiento de Cáceres recurrirá la resolución del Gobierno para retirar la Cruz de los Caídos

Archivo - Cruz de la Plaza de América de Cáceres - COMPROMÍS - Archivo

CÁCERES 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha afirmado este pasado viernes que no ha recibido ninguna notificación por parte del Gobierno central para retirar la Cruz de los Caídos, pero que la recurrirá cuando "así sea".

Lo ha trasladado así en una publicación en su perfil de 'X', recogida por Europa Press, al hilo de la resolución que anunciaba ayer el Gobierno para retirar la Cruz de los Caídos de Cáceres, después de que el pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura incluyese la declaración de bien de interés cultural para este elemento.

"No hemos recibido notificación alguna, pero cuando así sea, la recurriremos", comenta Mateos, quien sostiene que los cacereños no ven en la cruz "otra cosa que no sea un elemento más de la ciudad". "Un punto de referencia, que debe quedarse donde está", agrega.

Además de comentar que recurrirá la resolución, una vez se reciba la notificación de retirada de la cruz, Mateos también ha trasladado que saldrá a la calle para defenderla "si es necesario".

El Ayuntamiento de Cáceres levantó en 1937 esta gran cruz de piedra en homenaje a los caídos de Cáceres con motivo del 'Movimiento Nacional salvador de España'.

En su nota de prensa, el Gobierno afirma que el lugar donde está ubicado dicho elemento fue utilizado, durante la dictadura, para todo tipo de conmemoraciones franquistas, desfiles militares o civiles y todavía hoy, con su "emplazamiento privilegiado", constituye un "elemento de humillación para las víctimas".