El Ayuntamiento de Cáceres refuerza el servicio de autobuses y la seguridad con motivo del festival Extremúsika

Junta de Seguridad con motivo del festival Extremúsika, que se celebra este fin de semana en Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres pondrá en marcha un servicio especial de autobuses urbanos con motivo del festival Extremúsika, con el objetivo de facilitar la movilidad y garantizar una mayor comodidad y seguridad en los desplazamientos de los asistentes al certamen, que se celebra en el recinto ferial desde el jueves 30 de abril hasta el sábado 2 de mayo.

La medida ha sido acordada en el marco de la Junta Local de Seguridad celebrada este miércoles, en la que se han coordinado los distintos dispositivos de seguridad y servicios públicos con motivo de este evento musical.

Respecto al servicio especial de bus urbano funcionará desde el jueves 30 de abril hasta el sábado 2 de mayo, cubriendo el trayecto de ida y vuelta entre el Parque José María Saponi y el recinto ferial, reforzando así la línea 4 del servicio urbano.

En su conjunto, se han dispuesto 10 autobuses articulados, si bien el servicio será objeto de seguimiento continuo para adaptar la oferta a la demanda real. "El objetivo es garantizar que todos los usuarios puedan desplazarse con normalidad, por lo que ajustaremos frecuencias si fuera necesario", ha señalado el concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel.

Los horarios previstos son el jueves 30 de abril cuatro autobuses articulados desde las 16,30 horas hasta aproximadamente las 6,00 horas. El viernes 1 de mayo habrá seis autobuses articulados; y el sábado 2 de mayo se dispondrá de otros seis autobuses articulados en el mismo horario.

Muriel ha animado a los asistentes a Extremúsika a hacer uso del servicio especial de autobuses "para disfrutar del festival con tranquilidad y contribuir a una movilidad más ordenada y segura en la ciudad".

Asimismo, ha explicado que este refuerzo del transporte público responde a "la gran afluencia de público, en su mayoría personas jóvenes, que asistirán al festival durante estos días". "Se trata de una alternativa cómoda, segura y sostenible que permitirá evitar desplazamientos en vehículo privado y posibles retenciones en los accesos al recinto", ha apuntado.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

En paralelo, se ha diseñado un dispositivo de seguridad específico para Extremúsika que se desarrollará también desde el jueves hasta el domingo. En el caso de la Policía Local, se realizarán 165 servicios previstos durante los días del festival. Por su parte, la Policía Nacional llevará a cabo un total de 48 servicios, con presencia de unidades como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el Grupo Operativo de Respuesta (GOR).

Asimismo, la Guardia Civil contará con diez patrullas a lo largo de estos días, además de agentes del Subsector de Tráfico que realizarán controles de alcohol y drogas en los accesos y salidas de la ciudad.

El dispositivo de serguridad y emergencias se completa con la presencia de bomberos, así como miembros del Servicio Extremeño de Salud (SES) Cruz Roja y DYA, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento y la seguridad de todos los asistentes.