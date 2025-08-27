El Ayuntamiento de Mérida abre el 1 de septiembre la inscripción para las escuelas deportivas que ofertan 500 plazas

El delegado de Deportes, Antonio Marín, en la presentación de la programación de actividades deportivas para el próximo curso escolar en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ayuntamiento de Mérida ha programado una amplia oferta para las escuelas deportivas de la ciudad, cuya inscripción se abre el próximo 1 de septiembre, a las que se suman los cursos de natación y de acondicionamiento físico para diferentes edades y modalidades, que se desarrollarán durante el próximo curso escolar.

Las escuelas deportivas mantienen las modalidades del año pasado, es decir atletismo, gimnasia rítmica, gimnasia artística y tenis. Todas ellas se llevarán a cabo en tres trimestre, comenzando el 17 de septiembre y hasta el 16 de junio, con 500 plazas disponible para cada trimestre, según ha explicado el delegado de Deportes, Antonio Marín.

Asimismo, el edil ha explicado que con motivo de las obras que se realizarán en las distintas instalaciones municipales, las escuelas de gimnasia rítmica y atletismo se desarrollarán hasta noviembre en el Complejo Polideportivo Diocles, y a partir de esa fecha y hasta enero en el de Las Abadías.

En cuanto a las inscripciones, para los antiguos alumnos se realizará del 1 al 8 de septiembre. Por su parte, las personas de nuevo ingreso se podrán inscribir del 9 al 14 de septiembre. Todas ellas se podrán enviar al correoadminitracion.deportes@merida.es.

Asimismo, en cuanto a la forma de pago, el delegado ha señalado que se realizará mediante cargo bancario trimestral, según lo recogido en la ordenanza de tasas por el acceso a las instalaciones municipales.

En cuanto a los cursos de natación, el edil ha explicado que comenzarán el 29 de septiembre y finalizarán el 28 de mayo. Asimismo se realizarán bimestrales a excepción del último que se desarrollará durante todo el mes de mayo.

Se ofertan diferentes niveles, como es el de adaptación, que se desarrollará de 16,30 a 17,15, para los niños de 3 a 5 años, con un cupo máximo de 6 por grupo, el de iniciación será para las edades de 5 a 7 años con un máximo de 8 por grupo y se desarrollará de 17,30 a 18,15 horas.

El curso de aprendizaje, está destinados a los niños de 7 a 9 años con un máximo de 10 personas y se desarrollará de 18,30 a 19,15 horas, por su parte el de perfección incluye las edades de 10 a 15 años con un máximo de 12 alumnos y cuyo horario será de 19,30 a 20,15 horas.

Por su parte, para los adultos hay dos modalidades, la primera de ellas será la de iniciación/ aprendizaje con un cupo máximo de ocho personas, cuyo horario de 19,30 a 20,15 horas. El segundo grupo es el de perfeccionamiento que se desarrollará de 20,15 a 21,00 horas, con un número máximo de 12 alumnos.

En referencia a las inscripciones, el delegado ha señalado que todas aquellas personas interesadas deberán rellenar el formulario en la web del ayuntamiento, del 1 al 8 de septiembre.

Asimismo, el curso de natación para personas mayores de 65 años oferta 72 plazas y se desarrollará desde septiembre a mayo, con cuatro grupos, de modo que los dos primeros se llevarán a cabo los lunes y miércoles, uno de 10,30 a 11,10 y el siguiente de 12,30 a 13,10 horas.

Por su parte, el grupo tres se llevará a cabo los martes de 11,30 a 12,10 horas y los jueves de 11,00 a 11,40 horas, y el cuatro los martes de 12,30 a 13,10 horas y el jueves de 11,45 a 12,30 horas.

Asimismo, el edil ha indicado que para todos los grupos el cupo máximo será de 18 personas, al mismo tiempo ha señalado que para el tema de las inscripciones, para los antiguos alumnos será del 9 al 12 de septiembre en la delegación de Deportes, mientras que el periodo para las personas de nuevo ingreso, será a partir del 15 de septiembre, según las plazas disponibles.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

En cuanto a las actividades dirigidas a los pabellones, aparece el programa para mayores de 65 años 'Mantente en Forma', con un número de plazas de 120 mensuales.

El programa, ha explicado Marín dará comienzo el 22 de septiembre, y en él se darán dos sesiones semanales de 40 minutos, en la instalaciones municipales de Las Abadias, Diocles, Antigua y Nueva Ciudad, en horario matutino.

Con lo que respecta al tema de las inscripciones para el antiguo alumno, se abrirá el plazo del 11 al 16 de septiembre en la delegación de deportes, y a partir del 18, se abrirá de nuevo con las plazas que queden disponibles para las personas de nuevo ingreso.

En cuanto al programa dirigido a las personas mayores de 16 años 'Promoción de la Actividad Física y la Salud con y sin Soporte Musical', se desarrollará a lo largo de tres periodos, con 75 plazas.

El primero de ellos, será del 22 de septiembre al 17 de octubre, el segundo del 20 de octubre al 13 de noviembre y el último abarca desde el 17 de noviembre al 18 de diciembre. Se desarrollarán hasta noviembre en el Diocles y posteriormente se trasladarán a Las Abadías hasta enero, debido a las obras.