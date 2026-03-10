El Ayuntamiento de Mérida apoyará el desarrollo de un software de IA que da voz a personas con dificultades en el habla

MÉRIDA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida apoyará al desarrollo del Proyecto 3VA, una iniciativa de la Fundación Primera Fila, premiada por Google entre 600 proyectos internacionales, que permitirá generar una voz digital personalizada y facilitar la comunicación de personas con dificultades en el habla.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, ha recibido esta mañana en su despacho al presidente de la fundación, José Antonio Lagar, y a su secretario, Enrique Trabadela, quienes han presentado el proyecto.

Cabe recordar que esta el pasado mes de noviembre esta iniciativa obtuvo el tercer premio mundial en un desafío internacional impulsado por Google, dotado con 15.000 dólares, entre 600 proyectos presentados.

El objetivo de esta iniciativa pionera a nivel mundial es desarrollar un sistema de comunicación basado en inteligencia artificial dirigido a personas con discapacidad motora severa que conservan intactas sus capacidades cognitivas, pero que no pueden hablar ni manejar dispositivos convencionales.

En el marco de la reunión, Rodríguez Osuna ha expresado su compromiso de apoyar y dar visibilidad al Proyecto 3VA. Entre las acciones previstas, ha adelantado que se realizarán gestiones con el Gobierno de España para facilitar la recepción de la Fundación en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y se aportarán los fondos necesarios para impulsar esta herramienta.

"Se trata de un software libre, accesible para todas las personas independientemente de su capacidad económica, que permitirá desarrollar versiones adaptadas a distintos idiomas y características personales, garantizando así un alcance global", ha manifestado.

También ha subrayado la importancia de que la aplicación permita comunicarse con "una voz propia y reconocible, fomentando su autonomía y desarrollo emocional", indica el ayuntamiento en una nota de prensa.

Asimismo, el alcalde emeritense ha destacado la relevancia de "situar a Extremadura nuevamente a la vanguardia del software libre y de la innovación tecnológica", recordando experiencias pioneras previas como el desarrollo de Linux; así como, ha instado a la colaboración de la Junta de Extremadura para garantizar el éxito de esta iniciativa de alcance mundial.

PROYECTO 3VA

Por otro lado, José Antonio Lagar ha agradecido al alcalde emeritense que haya sido el primer representante institucional en recibirlos, y ha subrayado que este proyecto tiene como objetivo "integrar la inteligencia artificial al sistema de comunicación" para facilitar nuevas herramientas tecnológicas que favorezcan la autonomía personal y la capacidad de interacción de las personas a las que está destinado.

Además, Lagar ha explicado que, a diferencia de otras herramientas comerciales, que "utilizan voces robóticas" y cuyo coste suele ser elevado, el Proyecto 3VA se plantea como una solución de bajo coste basada en una filosofía de código abierto y concebida para poder replicarse en centros sanitarios y de rehabilitación de toda España.

Asimismo, ha avanzado que este proyecto nace de la historia de Eva, "quien le da hilo a la historia", una joven con parálisis cerebral severa que, gracias a 3VA, está logrando comunicarse de forma más autónoma y con una voz propia, pudiendo expresar recuerdos, emociones y acciones cotidianas.

De esta manera, este sistema permite generar una voz digital personalizada, natural y reconocible que funciona directamente en el propio ordenador de la persona usuaria, sin depender de servidores externos ni de conexión a Internet, lo que facilita su uso de forma más autónoma, segura y accesible.

La iniciativa está siendo desarrollada por un equipo con una destacada presencia de profesionales con discapacidad, con un proceso de diseño y pruebas centrado en personas usuarias reales, con el objetivo de garantizar que la solución sea práctica, humana y útil en el día a día.

Por tanto, la finalidad principal del proyecto "no es únicamente ofrecer un nuevo dispositivo tecnológico, sino devolver a cada persona la capacidad de decidir qué dice, cuándo y a quién", ha aseverado Lagar.

Este sistema, que promueve el derecho a la comunicación, contribuye a "reducir el aislamiento y a mejorar la calidad de vida" de quienes lo utilizan. Su diseño combina soluciones de inteligencia artificial "energéticamente eficiente y software abierto, garantizando un uso sostenible y accesible".

QUIEREN LLEGAR A NUEVOS COLECTIVOS

El presidente la Fundación Primera Fila también ha asegurado que, con un presupuesto inicial de aproximadamente 450.000 euros, se pretende ampliar el alcance del software 3VA a un colectivo más amplio, que incluirá a personas con ELA, Parkinson, autismo y parálisis cerebral que necesiten "comunicación aumentativa".

Cabe destacar que este proyecto está destinado a personas a partir de 15 años con parálisis cerebral severa, ELA, lesiones medulares altas u otras enfermedades neuromusculares, con el fin de ofrecer una solución accesible y de bajo coste, basada en inteligencia artificial, diseñada para facilitar la comunicación de las personas con discapacidad motora severa y permitirles expresarse de manera autónoma y ágil.

Todo ello, ha explicado Lagar, mediante "un lenguaje de pictogramas universal con inteligencia artificial" que contextualiza las frases según la rutina, los gustos y las necesidades de cada usuario.

De esta forma, permite anticipar mensajes y generar frases casi completas, agilizando la comunicación diaria y ofreciendo una voz digital personalizada, natural y reconocible.

Respecto a esto último, ha especificado que 3VA no solo incrementa la velocidad y facilidad de comunicación, sino que "da voz a todas esas personas que tienen dificultad al habla", favoreciendo su autonomía, dignidad y calidad de vida.