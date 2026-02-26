El Ayuntamiento de Mérida aprueba el interés público de la fábrica de cátodos cuya construcción empezará en marzo

Archivo - Terrrenos en Expacio Mérida - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado este jueves, día 26, por unanimidad la declaración de interés público de la fábrica de cátodos programada en la ciudad, con obras previas ya iniciadas y cuya construcción "comenzará en marzo", según ha explicado la delegada municipal de Hacienda, Carmen Yáñez.

Así, la aprobación de este jueves (con apoyo unánime del PSOE, el PP, Vox, XMérida y Unidas por Mérida) permitirá a la empresa promotora poder beneficiarse de bonificaciones fiscales como el impuesto de construcciones (en un 30 por ciento), y del IBI y el de actividades económicas.

Con un presupuesto de ejecución material de obra de 27.306.375,45 euros, y 200 puestos de trabajo previstos en la ejecución de la obra en el momento "más álgido", la empresa solicitó una licencia para movimientos de tierra para la que ya pagó casi 120.000 euros, y ahora en el presupuesto de ejecución de material le correspondería pagar a la misma 1.015.797 euros, de los cuales gozaría aproximadamente de una bonificación de 380.000 euros.

En todo caso, el proyecto --con 54.800 metros cuadrados en el polígono industrial Expacio Mérida-- quiere alcanzar una inversión "mucho mayor", entre 600 y 800 millones de euros, que se hará en próximos años y en próximas solicitudes y proyectos de ejecución de obra, ha añadido Yáñez.

