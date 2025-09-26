El Ayuntamiento de Mérida cede 15 años el Estadio José Fouto al AD Mérida e incrementará su patrocinio "sustancialmente"

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el presidente de la AD Mérida, Cliff Crown, en la firma del nuevo convenio de cesión del estadio por 15 años. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el presidente de la AD Mérida, Cliff Crown, han suscrito un nuevo convenio de cesión del Estadio Romano José Fouto durante los próximos 15 años, un periodo superior al actual, que cumplía en septiembre, con el objetivo de "consolidar" el proyecto deportivos "a medio y largo plazo".

Ambos han comparecido ante la prensa tras la firma del documento, donde además se ha avanzado que antes de final de año se cerrará un nuevo acuerdo de esposorización para los años 2026 y 2027 en el que el ayuntamiento, principal patrocinador del club de fútbol, hará una aportación "sustancialmente muy superior" a la actual.

En cuanto a la cesión del estadio, que la próxima semana tendrá el trámite definitivo y su aprobación en Junta de Gobierno, con los informes jurídicos correspondientes, recoge tres novedades principales que ha desgranado el primer edil.

La primera es que se extiende la duración del convenio hasta quince años, atendiendo a una petición del club que les permita "acometer determinadas inversiones en el propio estadio o que favorecieran su proyecto deportivo". En todo caso, esta cesión del estadio está condicionada en ese convenio a ascensos y descensos o cambios de propiedades, pero es algo "habitual" en todos los convenios, ha explicado Rodríguez Osuna.

Ese convenio también incluye como novedad la cesión de dos nuevos espacios de en torno a 200 metros cuadrados, para el proyecto deportivo del propio club, que explicará próximamente, y se está haciendo una "auditoría técnica" de las cuatro torretas de iluminación del estadio, así como una reparación de las mismas, a fin de que, como novedad, formen parte de la concesión administrativa.

De esta forma, ha señalado Rodríguez Osuna, además de acometer una mejora de la iluminación, el club pasará a explotar mercantil y comercialmente estas estructuras, como una nueva fuente de ingresos.

