El Ayuntamiento de Mérida cede más de 19.000 m2 para la construcción de 136 viviendas protegidas dentro del Plan Habita

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, anuncia en rueda de prensa en el Ayuntamiento la cesión de suelo municipal para la construcción de las 136 viviendas protegidas

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo extremeño promoverá la construcción de 136 viviendas protegidas de régimen especial en Mérida, en el marco del Plan Habita, tras la cesión, por parte del consistorio emeritense, de 19.657 m2 de suelo municipal.

De ese total, 50 estarán ubicadas en la calle Adelfas y serán de tipo plurifamiliar con garaje y trastero, amén de otras 42 de las mismas características que lo harán en la calle Clara Campoamor. A ellas se sumarán 25 viviendas unifamilares en la calle Maruja Mallo y 19 de ese mismo tipo en la calle Concha Espina.

Así lo han anunciado este viernes en rueda de prensa en Mérida el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, y la directora gerente de la empresa pública Urvipexsa, Marta Herrera, quien ha precisado que la inversión estimada para estas residencias unifamiliares y en bloque asciende a casi 20 millones de euros.

Tras remarcar que el objetivo de este acuerdo, en palabras de Herrera, es "garantizar" el acceso a una "vivienda asequible" a "quienes más lo necesitan" y, en especial, a los jóvenes, la directora gerente ha precisado que el precio de las mismas rondará los 145.000 euros, IVA --reducido-- incluido.

