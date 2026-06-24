El Ayuntamiento de Mérida contratará a 178 personas a partir del 15 de julio con el mayor plan de empleo de su historia

El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, presenta en rueda de prensa el nuevo plan de empleo con cargo al remanente de Tesorería desde 2025. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida comenzará el 15 de julio a incorporar a los 178 trabajadores que va a contratar para reforzar servicios municipales gracias al Plan de Empleo dotado con 2,5 millones de euros puesto en marcha con cargo al remanente de tesorería de 2025.

Dicho plan ha sido publicado este miércoles, 24 de junio, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Badajoz, donde se establecen las plazas y categorías convocadas, y que serán cubiertas en su mayor parte mediante bolsas ya existentes en el ayuntamiento y publicadas en el portal del empleado.

Serán 178 empleos, con contratos de 6 a 12 meses, que van a servir para reforzar servicios municipales, incluida la campaña de verano, entre los que se encuentran 20 conserjes, otros tantos socorristas para las piscinas municipales, 50 operarios de limpieza, diez administrativos, 23 de jardinería, así como técnicos de igualdad, educadores sociales, trabajadores sociales, técnicos de sonido para la producción de eventos, entre otros.

Por tanto, esta inversión va a "reforzar los servicios públicos pero también a cuidar de las personas de la ciudad de Mérida, una mejor atención, una mejor eficacia en los servicios público que tienen que ver con el perfil público que cuida de las personas de la ciudad".

Así lo ha indicado el portavoz municipal y delegado de Empleo en el Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, quien ha subrayado que será "el mayor plan de empleo" puesto en marcha por el consistorio con fondos propios.

Y es que, a pesar del descenso que ha registrado el desempleo en los últimos años, al gobierno local le preocupan las 4.232 personas que continúan en esta situación, y por ello se ha puesto en marcha dicho plan.

Las contrataciones se van a realizar desde el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), a partir de bolsas propias del ayuntamiento, entre las que el delegado ha señalado la inscripción "exprés" realizada para socorristas hace unas semanas. Asimismo se sacarán nuevas bolsas de forma "inmediata" para operarios en electricidad, oficiales de jardinería, entre otros perfiles.

Fuster ha remarcado, en este sentido, que se trata de bolsas de empleo "transparentes" y publicadas en el portal de empleo del Ayuntamiento de Mérida, y donde "cada uno sabe dónde está, qué turno le toca, etc", en referencia, por ejemplo, a los 50 operarios de limpieza que se cubrirán con la bolsa que entró en vigor este año.

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