El Ayuntamiento de Mérida hará 200 contratos, prorroga el bus gratuito y asfaltará calles este año con ahorros de 2025

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, presenta en rueda de prensa el destino de los fondos del remanente de 2025. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida invertirá 18,2 millones de euros procedentes del remanente de tesorería de 2025 hasta finales del presente año en una treintena de actuaciones que tienen como objetivo "mejorar la vida" de los vecinos de la ciudad, que incluyen un plan de empleo con 200 puestos de trabajo, el asfaltado y mejora de accesibilidad de calles o la prórroga del gratuidad de los bonos del transporte urbano como principales medidas.

Estas actuaciones han sido avanzadas este miércoles, 17 de junio, en rueda de prensa por el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, antes de la aprobación de dicho reparto de fondos, que se distribuyen en unos 60 expedientes distintos, en el pleno municipal de este jueves en el consistorio emeritense.

"Mañana el Pleno Municipal aprobará la distribución de más de 18 millones de euros de dinero ahorrado por los vecinos y vecinas de Mérida, de dinero ahorrado gracias a una gestión eficiente de este gobierno, en seis líneas de actuación que van a afectar y que afectan directamente a la vida cotidiana de los emeritenses", ha señalado Rodríguez Osuna.

La primera de estas líneas de actuación es el citado plan de empleo, dotado con 2,5 millones de euros, la de mayor montante de todo el expediente de modificación de créditos del vigente presupuesto municipal, que contempla la contratación de 200 personas hasta final de año, en algunos casos procedentes de bolsas existentes y otros de nueva convocatoria, y cuyos detalles se darán a conocer con más precisión, al igual que el resto de medidas, a partir de la próxima semana de la mano de los correspondientes delegados municipales.

"Lo primero, el empleo", ha destacado el alcalde de la ciudad que lidera la reducción del desempleo en Extremadura, con un descenso del 45,6% desde 2015, cuando comenzó su mandato, ha remarcado, pero ha subrayado que "mientras queden 4.232 vecinos y vecinas sin trabajo, este ayuntamiento no descansará".

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