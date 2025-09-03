El Ayuntamiento de Mérida impulsa una campaña contra los mensajes de odio y que aboga por la escucha y el respeto

Presentación en el Ayuntamiento de Mérida de una campaña contra los mensajes de odio - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha impulsado una campaña de sensibilización con spots y cartelería contra los mensajes de odio, dirigida principalmente a los jóvenes, y que aboga por la escucha, el respeto y la protección de los "más débiles".

En un momento de auge de aumento de la violencia física y verbal en España, así como de los discursos de odio en redes sociales, el objetivo es contribuir con una "gotita de agua" desde Mérida a intentar combatir "en positivo" y "frenar" a quienes promueven estas circunstancias.

"Buscamos que la gente entienda, escuche y respete", ha espetado durante la presentación este miércoles de la campaña el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha apelado a la sensibilidad, fundamentalmente de los más jóvenes, y ha defendido también que los medios de comunicación combatan los mensajes de odio con la eliminación de los mismos en sus post.

La campaña, creada por los freelance Quique Pastrana y Álvaro Rodríguez, consta de dos spots que serán difundidos en redes sociales, en las pantallas informativas que están distribuidas por toda la ciudad, y en los centros educativos; así como también de cartelería que llegará a diferentes puntos de Mérida.

Además, en una segunda fase la iniciativa alcanzará a los institutos emeritenses, que podrán plantear debates y otras actividades relacionadas con el respeto, la escucha y el combate de los discursos de odio.

Titulada 'Mérida Escucha, Entiende y Respeta', la campaña de sensibilización supone "un enfoque directo, visual y contemporáneo que surge por la respuesta al auge de esos discursos de odio en redes sociales y al incremento de muchos y muchas jóvenes que simpatizan, no tantos, afortunadamente no tantos, con estas posiciones extremistas", ha señalado Osuna.

Se enmarca, así, en la máxima del gobierno local de Mérida de "proteger a los más débiles", como viene haciendo con otras campañas anteriores como la 'Territorio de igualdad', la de ciudad "refugio" con las políticas LGTBI, y otras iniciativas encaminadas a la "inclusión universal".

