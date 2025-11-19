El Ayuntamiento de Mérida lanza la segunda fase de la campaña para atraer jóvenes al comercio local de cara a la Navidad

Presentación de la segunda edición de la campaña 'Make Comercio Local Cool Again - Hagamos grande el comercio local'. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha lanzado la segunda edición de la campaña 'Make Comercio Local Cool Again - Hagamos grande el comercio local', con el objetivo de atraer jóvenes al comercio local, en la que sorteará 35 carros de la compra de la marca Rolser, personalizados con símbolos característicos de la ciudad.

El sorteo, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la delegada de Comercio, Laura Iglesias, se realizará a través de las redes sociales del consistorio, como Instagram y TikTok, con 10 carros, mientras que los 25 restantes se asignarán mediante tickets de compra en cualquier comercio local, rellenando un formulario.

En concreto, la segunda fase de la campaña comenzará el próximo 21 de noviembre y estará vigente hasta el 21 de diciembre de 2025, ambos inclusive, "coincidiendo con fechas clave como son el Black Friday y la campaña de Navidad, para fomentar el comercio local", ha aseverado Iglesias.

En su intervención, Iglesias ha destacado el éxito de la primera fase de la campaña, que alcanzó más de 90.000 visualizaciones en TikTok e Instagram y llegó a casi 50.000 cuentas, y se presentaron un total de 310 tickets de compra en establecimientos de la ciudad.

Por ahora, vuelven a apostar por el comercio local, para "acercar a las nuevas generaciones y consolidarlo como motor económico de nuestras barriadas", ha señalado Iglesias.

Finalmente, ha subrayado la importancia de que los jóvenes consumidores "elijan el comercio local como su primera opción para estas fechas" navideñas que se acercan y ha expresado su deseo de que "esta segunda edición tenga el mismo éxito que la primera".