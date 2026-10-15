El Ayuntamiento de Mérida licita la renovación y mejora de tres campos de fútbol con una inversión de 700.000 euros

Instalación deportiva en Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha licitado, por 699.932,22 euros, la renovación y mejora de tres campos de fútbol municipales, en María Auxiliadora, Las Abadías y La Paz, con el objetivo de mejorar las condiciones para la práctica deportiva y ofrecer espacios más seguros y adecuados a las necesidades de los clubes y deportistas emeritenses.

El proyecto ya se ha licitado y publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el perfil del contratante del Ayuntamiento. El plazo máximo previsto para la ejecución de las obras será de tres meses, de acuerdo con las condiciones establecidas en los proyectos.

Esta inversión forma parte del compromiso del Gobierno municipal con el deporte base, el fomento de hábitos de vida saludables y la mejora continua de los espacios públicos destinados a la práctica deportiva, señala el gobierno municipal en una nota de prensa.

Una apuesta, añade, que se traduce tanto en nuevas inversiones como en actuaciones de mantenimiento, renovación y adecuación de las instalaciones que "utilizan diariamente cientos de niños, niñas, jóvenes, clubes y deportistas de la ciudad".

Las intervenciones previstas responden a las necesidades específicas de cada campo y permitirán actuar sobre elementos esenciales para garantizar su funcionalidad, seguridad y conservación.

De esta forma, en el campo de fútbol 11 de María Auxiliadora se renovará el césped artificial, que presenta un "importante desgaste" después de más de quince años de uso, y se instalará un nuevo sistema de riego. La actuación permitirá mejorar las condiciones de la superficie de juego y optimizar el mantenimiento de la instalación.

En el campo de fútbol 7 de Las Abadías se sustituirá el césped artificial y se acometerán mejoras complementarias en las instalaciones. Entre ellas se contempla la renovación del alumbrado mediante luminarias LED de 600 vatios, conforme al estudio lumínico del proyecto, así como la reparación y adecuación de las redes parabalones, que actualmente no cumplen adecuadamente su función.

Las actuaciones se centrarán en los elementos que necesitan una intervención, manteniéndose los sistemas de riego y drenaje existentes salvo que durante la ejecución se justifique técnicamente alguna necesidad adicional.

Por su parte, el campo de fútbol 7 de La Paz experimentará una transformación que permitirá dotarlo de una superficie de césped artificial, ya que actualmente cuenta con una pista de hormigón. Los trabajos incluirán la adecuación del terreno, la preparación y nivelación de la base, la compactación y los ajustes necesarios en los bordes, además de la instalación del nuevo césped artificial y de una red de riego.

OTRAS ACTUACIONES

Estas tres actuaciones se suman a las "numerosas mejoras" que el ayuntamiento viene desarrollando en diferentes instalaciones deportivas de Mérida, con el objetivo de modernizar los equipamientos municipales, atender las demandas de los usuarios y facilitar que los clubes y deportistas dispongan de "espacios adecuados para entrenar y competir".

En este proceso destacan las intervenciones realizadas en el Complejo Polideportivo Diocles y en el Polideportivo de La Paz, entre otras instalaciones municipales en las que se han llevado a cabo actuaciones de mejora y adecuación.

Un "trabajo continuado" que refleja la "voluntad" del Equipo de Gobierno de avanzar en la conservación y modernización de la red deportiva de la ciudad, atendiendo a las necesidades de los distintos barrios y de las entidades que desarrollan su actividad en ellos.

Para el Equipo de Gobierno, el deporte base ocupa "un lugar fundamental" en la vida de Mérida, ya que, además de fomentar la actividad física, constituye una herramienta de convivencia, educación en valores, inclusión y participación, especialmente entre los más jóvenes.

Por ello, "disponer de instalaciones dignas, seguras y bien equipadas resulta esencial para respaldar la labor que realizan los clubes y las familias, así como para garantizar que cada vez más personas puedan acceder a la práctica deportiva en condiciones adecuadas".

El Gobierno municipal mantiene así "una línea de trabajo orientada a convertir las necesidades de las instalaciones en proyectos concretos, con inversiones que permitan mejorar progresivamente los equipamientos existentes y responder al uso intensivo que registran a lo largo de todo el año".

La renovación de los campos de María Auxiliadora, Las Abadías y La Paz supone, por tanto, "un nuevo paso en esa dirección". Con una inversión cercana a los 700.000 euros, Mérida "continúa avanzando en la mejora de sus infraestructuras deportivas y reforzando su compromiso con el deporte base, los clubes locales y el conjunto de la ciudadanía".